Viele Unternehmen locken Kunden am Black Friday oder in der Black Week mit Rabatten. Auch das Technische Hilfswerk Dachau hat sich einen guten Deal überlegt

Zu Beginn ging es nur um einen Tag, in Teilen wird das Angebote nun allerdings sogar auf eine ganze Woche ausgeweitet: Am sogenannten Black Friday oder der Black Week werben zahlreiche Unternehmen mit Prozenten und Sonderaktionen. Knapp einen Monat vor Heiligabend laufen die Mühlen des Kapitalismus sich schon einmal warm für das Weihnachtsgeschäft. Das Motto: kaufen, kaufen, kaufen. Ob man die Dinge, die man als Schnäppchen ersteht, wirklich braucht, ist dabei völlig nebensächlich.

Den aus den USA herübergeschwappten Hype macht sich nun auch das Technische Hilfswerk (THW) Dachau zu Nutzen. Auf ihrer Facebookseite wirbt das THW mit folgendem Slogan: "Black Deal im THW Dachau - jetzt zugreifen". Laut dem Angebot gibt es 100 Prozent Rabatt auf Kameradschaft, 100 Prozent auf Erlebnis, 100 Prozent auf Spannung, 100 Prozent auf Technik, 100 Prozent auf Ehrenamt. Und das beste: "Kein Mindestbestellwert" und "(fast) keine Altersbeschränkung". Aber Obacht: Das Angebot gilt nur für "Selbstabholer".

Was nicht in dem Post steht: Das Angebot galt nicht nur am vergangenen Freitag und gilt auch nicht nur die gesamte kommende Woche, sondern eigentlich immer und jederzeit. Denn: Das THW hat wie auch die Feuerwehr und viele andere Vereine mit sinkenenden Mitgliederzahlen zu kämpfen - und das bei gleicher und sogar höherer Auslastung.

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen auf allerlei Züge aufspringen, um potenzielle Neuzugänge für eine Mitgliedschaft beim THW zu begeistern. Natürlich könnte man sagen, dass durch den Post der kaufwütige Leser in die Irre geführt wird, weil er gar nichts sparen kann. Doch wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel. Denn: Es geht um eine gute Sache im Dienste der Gesellschaft - und nicht etwa um ein billiges Paar Sneaker. Bei diesem Angebot kann man also guten Gewissens zuschlagen.