Es gibt Dinge, die sind seit Jahren klipp und klar geregelt. Zum Beispiel wie das Dachauer Stadtwappen auszusehen hat. Doch am Festzelt an der Thoma-Wiese erleben Wappenexperten eine böse Überraschung

Liebe Lokalpatrioten, ihr müsst jetzt stark sein. Dies ist die Geschichte eines beispiellosen Skandals, der vielleicht als die "Dachauer Wappenaffäre 2019" in die Annalen eingehen wird. Um das Ausmaß dieses Falls zu erkennen, zunächst eine Lektion in Heraldik. Das Dachauer Stadtwappen zeigt drei Schilder, in denen drei Symbole zu sehen sind, die für unterschiedliche Aspekte der Stadthistorie stehen: ein silberner Sporn vor rotem Hintergrund, ein goldener Löwe mit roten Krallen und einer roten Krone vor schwarzem Hintergrund sowie eine blaue Schlange mit roter Zunge vor silbernen Hintergrund. Die Schlange symbolisiert das Geschlecht der Visconti, der im 14. Jahrhundert mächtigsten Familie in Mailand. Herzog Ernst, ein Wittelsbacher, heiratete 1396 Elisabetha Visconti und schenkte ihr Dachau als Morgengabe. Soweit die Wappenkunde.

Nun ist die Visconti-Schlange ins Visier der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten. Denn ausgerechnet im Wappen, welches das Festzelt an der Thoma-Wiese ziert, ist das Kriechtier nicht blau, sondern grün. Es ist dies ein Verstoß gegen die "Satzung über die Verwendung des Dachauer Stadtwappens", welche die Stadt am 9. Juli 1963 erlassen hat. Darin heißt es unter dem zweiten Paragraf, der mit "Darstellung" überschrieben ist: "Das Stadtwappen zeigt (...) in Silber eine blaue Schlange mit roter Zunge." Es steht dort also schwarz auf weiß, dass das Reptil blau und nicht grün zu sein hat. Und weiter heißt es, dass das Wappen "in Schwarz einen linksgewendeten, rot gekrönten und rot bewehrten goldenen Löwen" zeige. Man will jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. Aber auf dem Volksfest-Wappen trägt der Löwe eine Krone, die so golden ist wie seine Krallen.

Und wenn man gerade schon klugscheißt, dann noch folgender Hinweis: Im Original-Wappen der Visconti hat die Schlange keine Zunge, sondern verspeist gerade einen Menschen, beziehungsweise spuckt einen solchen aus. Wer der Mensch sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.