Mitten in Dachau

Wie kommt ein rosa angemaltes Fahrradgestell an einen Laternenpfahl? Das obskure Kunstwerk löst allerelei Spekulationen aus

Seit Wochen hängt es da, an einem Laternenpfahl an der Amperbrücke zur Thoma-Wiese: ein hellblau und rosa angemaltes Fahrradgestell ohne Räder, die Gabel auf die Passanten gerichtet, das Hinterteil himmelwärts gereckt. Schon vor dem Beginn des Dachauer Volksfests hat es jemand in mehr als zwei Metern Höhe angebracht, wofür man mindestens eine haushaltsübliche Malerleiter benötigt. Das ist ein Aufwand, den weder Betrunkene für einen Streich auf sich nehmen noch Jugendliche und erst recht nicht Leute, die ihren Schrott im öffentlichen Raum entsorgen; eine Fahrt zum Wertstoffhof ist schnell erledigt.

Das Fahrrad an einem Laternenpfahl an der Amperbrücke zur Thoma-Wiese gibt Rätsel auf. (Foto: Toni Heigl)

Nachdem bereits seit einigen Wochen die Freiluftausstellung "Raus" der Künstlervereinigung Dachau (KVD) läuft, die zeitgenössische Kunst in allerlei originellen Formaten im Stadtgebiet zeigt, kann man schon auf die Idee kommen, das habe vielleicht doch irgendwie, man weiß es ja nicht genau, mit der KVD zu tun. Der Vorsitzende der KVD, Johannes Karl, hört die Frage nicht zum ersten Mal, aber nein, mit der KVD habe das nichts zu tun. "Wir wissen auch nicht, was das ist und wer das da hingehängt hat." So kann man nur spekulieren: Ist es ein Freizeitkünstler, der sich als Trittbrettfahrer betätigt? Ein verkanntes Genie? Eine Epigone von Marcel Duchamp, der es mit einer auf einen Hocker geschraubten Fahrradgabel ja auch zu einigem Ruhm gebracht hat? Ein wohlmeinender Verrückter - wohlmeinend deshalb, weil er mit einem beigefügten Schild vor offenbar gefährlichen "Lungenschlangen" warnt? Oder meint da jemand vorführen zu können, dass heute alles als Kunst durchgeht, wenn es nur wie ein Kunstwerk inszeniert wird?

Man weiß es nicht, man wundert sich nur. Und man freut sich. Ja, wirklich. Es ist doch ein gutes Zeichen, wenn Leute wieder kreativ werden, statt andere Dinge zu zerstören, wenn sie selber etwas machen statt nur herum zu mosern. Und wie könnte man es besser ausdrücken, dass keiner einen versteht, als mit diesem stählernen Monument der Radlosigkeit?