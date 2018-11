6. November 2018, 22:22 Uhr Mitten in Dachau Radelnder Immanuel Kant

Die Dachauer Altstadt ist eine fahrradfeindliche Umgebung. Um das zu ändern, gibt es nun einen Vorschlag: eine Aufklärungskampagne

Kolumne von Thomas Radlmaier

Das Fahrrad ist das Auto der Zukunft. Das weiß bloß noch keiner. Vor allem nicht in der Dachauer Altstadt. In dieser zweiräderfeindlichen Umgebung fährt nämlich niemand Rad. Und wer bitteschön soll auf die Idee kommen, die Altstadt fahrradfreundlich auszubauen, wenn dort so viele Radfahrer unterwegs sind wie Sechzger Fans in der Bayernkurve? Es heißt bekanntlich: Wo kein Kläger, da kein Richter. Man könnte auch sagen: Wo kein Fahrradfahrer, da kein Radweg.

Doch seit kurzem denkt Dachau weiter. Zumindest ist vor ein paar Wochen die Website www.dachaudenktweiter.de online gegangen. Auf dem Portal kann jeder seine Meinung sagen, wie er sich seine Stadt in Zukunft vorstellt. Im Januar will man im Rathaus daraus eine Quintessenz ziehen und Leitlinien formulieren. Insgesamt gibt es inzwischen fast 450 Kommentare. Sehr viele beziehen sich auf die Altstadt. Auch der Nutzer, der sich selbst "Konservativ" nennt, hat ein Anliegen. "Konservativ" denkt progressiv. Er ist so etwas wie der radelnde Immanuel Kant. "Dringend benötigt ist eine Aufklärungskampagne zum Thema Radverkehr, denn die meisten Menschen wissen nicht Bescheid über Radwege (beziehungsweise deren Fehlen in Dachau)", schreibt er. Heißt also: In der Altstadt fehlt das Wissen über Radwege. Doch woher soll man das wissen, man weiß ja nicht einmal, dass Radwege fehlen? Daher Aufklärung! Oder anders gesagt: Dachaus Ausgang aus seiner unverschuldeten Radl-Unfähigkeit. Man will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern stimmt voll und ganz zu. Mehr Radwege braucht das Land!

Die Frage ist nur: Wie könnte so eine Aufklärungskampagne in Dachau aussehen? Vielleicht mit Schildern, die Autofahrer in der Altstadt darauf hinweisen: Wäre hier ein Fahrradweg, wäre es hier verboten zu parken. Oder die Stadt stellt Mitarbeiter an, die täglich bergauf bergab durch die Altstadt über das Kopfsteinpflaster rattern und sich so in den Köpfen feststrampeln. Oder aber man lässt Rennfahrer jeden Tag ein Bergkriterium ausfahren.