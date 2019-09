Mitten in Dachau

Autofahrer sind derzeit zu besonderer Umsicht aufgerufen. Die Schule hat angefangen, und auf den Straßen sind viele Verkehrsteilnehmer unterwegs, für die zwar das Internet kein Neuland mehr ist, wohl aber die Straßen. Zu diesen Verkehrsteilnehmern gehören aber nicht nur Kinder, sondern auch Eichhörnchen. Sie sind dieser Tage schwer beschäftigt, ihre Wintervorräte anzulegen, wozu sie öfter auch mal Straßen queren. Oder es zumindest versuchen. Das kann man derzeit immer wieder beobachten, auch mitten in Dachau.

Neulich hüpfte einer der flauschigen Nager, es war ein dunkelbraunes Exemplar, das hinten im Wesentlichen aus Schwanz und vorne aus Nuss bestand, durch das Gitter eines Gartenzauns auf die Martin-Huber-Straße. Mitten auf der Fahrbahn setzte es sich zu einer Denkpause nieder, sah Dachaus eilige Autofahrer von beiden Seiten heranbrausen und kehrte daraufhin panisch wieder in seinen Garten zurück. Man darf vermuten, dass dort nun die Nuss vergraben liegt oder das Eichhörnchen platt gefahren im Rinnstein liegt. Ein Artgenosse, diesmal einer von der roten Sorte mit Pinselohren wurde gesichtet, wie er über die Holzbrüstung entlang des Mühlbachs huschte, bepackt mit einer Eichel, die es an sicherer Stelle in Humus einzumachen gedachte. Auch dieses Tier suchte ein Versteck fernab von seinesgleichen, denn auch unter den Eichhörnchen gibt es ausgemachte Arschgeigen, die anderer Leute Vorräte schamlos abstauben und einsacken und lieb schauen, als wäre nichts gewesen.

Unserem roten Helden gelang es nach einer Weile tatsächlich, hektisch auf- und ablaufend, eine Verkehrslücke im ewigen Blechstrom auszumachen. Kurzentschlossen flitzte er über die Thoma-Straße und verschwand hastdusnichtgesehen in der Hecke. Glück gehabt! Dennoch sollten die beiden Vorfälle einen darüber nachdenken lassen, ob die Verkehrssicherheit für Dachaus Eichhörnchen ausreichend ist. Verbesserungsmaßnahmen wären Querungshilfen per Ast oder auch der Einsatz von Streifenpolizisten. Sollte die Polizei nicht über genügend Personal verfügen, könnten Streifenhörnchen hier wertvolle Dienste leisten.