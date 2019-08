6. August 2019, 22:10 Uhr Mitten in Dachau Nicht ohne die CSU

Seit Tagen haben O2-Kunden in Dachau kein Netz auf ihrem Handy. Und da in dieser Stadt nichts geht, ohne dass die CSU ihren Segen gibt, lastet nun alle Hoffnung der Handynutzer auf der Partei

Kolumne von Viktoria Großmann

Bohrgeräusche, Hammerschläge, zu Boden rauschender Schutt. Anhaltend liegt Baulärm über der Dachauer Altstadt. Es ist der Sound des Wachstums, er verheißt sichere Wertanlagen in Immobilien. Während die einen nur ein kleines Treppenhaus bauen, dafür aber ein halbes Haus abreißen, um es nachher in angesagtem, aber leider ausdruckslosem Taubengrau neu zu präsentieren, errichten die anderen in beachtlicher Gemütsruhe einen Dachstuhl. Hinwiederum geht am Kaufhaus weiter unten an der Wieninger Straße derzeit alles ziemlich ruckzuck. Nur wurde bei den Bauarbeiten wohl auch die Funkantenne auf dem Dach lahm gelegt. Anders kann man sich die anhaltende Meldung "Kein Dienst" auf dem Handy nicht erklären. Dafür kann der Bauherr nichts. Hingegen hätte der Telefonanbieter ganz gerne Vorsorge treffen können. Doch der scheint das gelassen zu sehen. Der Netzausfall hält nun schon seit Tagen an. Vielleicht denkt man sich bei O₂, dass man bei dem Lärm in der Dachauer Altstadt sowieso sein eigenes Wort nicht versteht, geschweige denn am Telefon.

Besagtes nun taubengraues Häuschen gab bei der CSU übrigens den Ausschlag, in Zukunft über jeden Blumenkasten, der irgendwo in der Altstadt aufgehängt wird, im Bauausschuss informiert werden zu wollen. Jener Umbau erschien nämlich damals der Verwaltung im Gegensatz etwa zum Hörhammerbräu einfach als zu klein, um debattierwürdig zu sein. Die Fraktion der Neugierigen wurde von dem für seine Wissbegier berühmten Bündnis für Dachau unterstützt. Ein bisschen erweckte dieser Antrag den Eindruck, die CSU fühle sich durch parteiliche Abwesenheit auf dem Rathaus-Führungsposten zu wenig über den täglichen Aktenstaub informiert. Wäre ja noch schöner, wenn irgendwo irgendetwas in dieser Stadt entschieden würde, ohne dass die CSU ihren Segen gegeben hat. Vielleicht kann die CSU auch mal bei O₂ anrufen. Schneller Mobilfunk ist schließlich ihre Kernkompetenz.