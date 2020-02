Es ist für die politischen Parteien schon verteufelt schwer, die Dachauer an die Wahlurne zu locken und auch noch dazu zu bewegen, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen - also bei der CSU, würde die CSU sagen. Nicht einmal 44 Prozent der Wahlberechtigten gingen vor sechs Jahren in der Stadt zur Kommunalwahl. Nicht wählen ist keine Alternative. Auch wenn an der beklagten Politikverdrossenheit die Parteien nicht ganz unschuldig sind, die sich in der Mitte verorten, zuletzt aber von ganz Rechtsaußen dem Wahlvolk zugewunken haben. Bayern ist natürlich nicht Thüringen. Allerdings soll es in der CSU ein paar gegeben haben, die doch Grußworte in das östliche Bundesland getwittert haben sollen - solche mit einer offenbar langen Leitung, auf die dann aber, vergelt's Gott, Herr Söder - gleich der Parteichef kräftig getreten ist. Aber Hand aufs Herz: Wer würde sich denn ernsthaft mit, sagen wir mal Dorothee Bär, ein Flugtaxi teilen wollen? So weit so gut, aber das löst das Problem der Parteien im Kommunalwahlkampf nicht. Auf Twitter, Facebook, in allen sozialen Medien, auch face to face mit dem lethargischen Wähler schlagen sie die Wahlkampftrommel.

Dennoch fehlt der Politik in der bunten Konsumwelt irgendwie der Schick. Nun sind die Christsozialen auf etwas Neues, vielleicht gar Bahnbrechendes verfallen: Eine Modenschau, eben unter dem Label "Politik mit Schick" (14. Februar, 17 Uhr) im Modehaus Bonita in der Dachauer Konsummeile Münchner Straße 29. "Bei einer Modenschau lernen Sie die neue Mode, die Kandidatinnen der Frauenunion für Stadtrat und Kreistag sowie den OB-Kandidaten Peter Strauch und Landrat Stefan Löwl kennen." An hämischen Bemerkungen dazu fehlt es nicht. Die Kritiker verstehen da jedoch etwas grundlegend falsch: Politik und Mode haben sehr viel miteinander zu tun, denn das, was wir tragen, hat immer eine gesellschaftspolitische Dimension - sei es Mode als Ausdruck des Feminismus, oder weniger gut der Umstand, dass die Branche durch Billigproduktion in armen Ländern Kinderarbeit und Elend fördert, durch die Überproduktion Klima und Umwelt belastet oder für die Herstellung kuscheligweicher Mohairpullis zum Beispiel Ziegen quälen lässt. Ja, Ziegen. Solche wie die friedlichen Tiere, die bald wieder den Rathausberg abgrasen werden. Fairerweise darf die gegenläufige Tendenz in der Branche nicht unerwähnt bleiben. Zwar nutzen Modehersteller neuerdings Öko-Labels eher als Feigenblatt, doch gibt es abseits großer Modeketten erfolgreiche Anstrengungen für eine nachhaltige Mode. Und Bonita zum Beispiel verzichtet laut Peta auf den Verkauf von Produkten der südafrikanischen Mohairindustrie, nachdem die Tierrechtsorganisation schockierende Misshandlungen an Ziegen offengelegt hat. Da hat die CSU aber noch mal Glück gehabt, hätte sich doch sonst ein Shitstorm erhoben. Also dürfte nichts gegen eine Wahlkampfveranstaltung in einem Modehaus sprechen - in unserer Welt unterliegt eh (fast) alles den Gesetzen des Konsums.