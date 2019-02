1. Februar 2019, 21:58 Uhr Mitten in Dachau Jung nur dem Namen nach

Die Jungen Freien Wähler poltern gegen das Tempolimit. Dabei gibt es im Landkreis keine gut ausgebauten Autobahnteilstücke. Vielleicht sollten sie doch lieber das Flugzeug Landshut aus Brasilien holen

Kolumne Von Gregor Schiegl

Vor kurzem fand in Dachau die Bezirksversammlung der Jungen Freien Wähler Oberbayern statt. Zu ihren politischen Forderungen gehört die Direktwahl des Bundespräsidenten und die Überführung des geschichtsträchtigen Entführungsflugzeugs "Landshut" nach Oberschleißheim. Das gute Stück rottet derzeit in Brasilien vor sich hin. Vorsitzender dieser Gruppierung ist Markus Erhorn, ein Dachauer. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein Dachauer Kollege Andreas Brüstle. Wenig Neues unter der Sonne der Freien Wähler.

Bevor der Leser mit der Stirn vor Langeweile mit der Stirn mittenmang auf die marmeladenbeschmierte Mohnsemmel am Frühstückstisch stürzt, hier die Breaking News aus der Herzkammer der JFW-Ideenschmiede: Man habe über das von diversen Verbänden geforderte Geschwindigkeitsverbot auf Autobahnen diskutiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders die JFW-Mitglieder aus Dachau hätten sich "heftig"dagegen ausgesprochen. "Warum sollte man den Verkehr an gut ausgebauten Autobahnteilstücken künstlich verlangsamen? Es gibt keinen vernünftigen Grund!"

Gut informierte Leser (also unsere) wissen nun, dass der Bundesverkehrsminister, kürzlich das gleiche gesagt hat, nur in etwas anderen Worten. Ein Tempolimit sei "gegen jeden Menschenverstand". Es gibt allerdings Leute, die einiges an Verstand aufbringen, darunter Experten in seinem eigenen Ministerium, die das anders sehen und Menschenleben, Klimaschutz und Lärmschutz als Argument in die Waagschale werfen. Merkwürdig, dass sich ausgerechnet die Dachauer Jungpolitiker mit so viel Verve für freie Fahrt an gut ausgebauten Autobahnteilstücken ins Zeug legt. Die gibt es bei uns im Landkreis doch sowieso nicht. Vielleicht sollten wir lieber noch mal über die Sache mit der "Landshut" reden.