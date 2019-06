25. Juni 2019, 21:58 Uhr Mitten in Dachau Im Reich der Vermutungen

Die Freien Wähler Dachau wollen einen "persönlichen Draht ins Rathaus" und fordern deshalb, dass alle Verwaltungsmitarbeiter personalisierte E-Mail-Adressen bekommen. Doch ist das Rathaus überhaupt bürgerfern?

Kolumne von Helmut Zeller

Der neue Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dachau (FWD) im Stadtrat ist eine harte Nuss. Schließlich geht es nicht wie so häufig um einen eher populistischen Auftritt, zu dem die FWD - mit denen die Freien Wähler im Landkreis absolut nicht verwechselt werden wollen - doch gelegentlich in Gremien wie Kreistag oder Stadtrat neigen. Dieses Mal aber fordert die Gruppierung, "dass alle Mitarbeiter der Dachauer Stadtverwaltung mit persönlichen E-Mail-Adressen ausgestattet werden sollen. Derzeit sind diese nur über sogenannte Sammelpostfächer erreichbar. Diese unpersönliche Form der elektronischen Kontaktaufnahme ist vielen Bürgern unangenehm", erläutert Stadtrat Edgar Forster. "Wir wollen einen persönlichen Draht ins Rathaus - auch elektronisch." Die Freien Wähler haben sich "das grundsätzliche Ziel gesetzt, die Verwaltungen stets bürgernah zu gestalten". Das klingt gut, weil doch alle sehr unter der Bürgerferne von Politik und Verwaltung leiden. Moment mal: Ist die Verwaltung etwa nicht bürgernah aufgestellt? Gibt es darüber Untersuchungen? Ist Oberbürgermeister Hartmanns enge Tuchfühlung mit dem Volk nur vorgetäuscht? Kann alles sein in dieser bösen Welt, nur liest man im Antrag darüber keinerlei Erkenntnisse.

Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn "vermutet" - wie es denn auch heißt -, dass persönliche E-Mail-Adressen die Stadt als Arbeitgeber attraktiver machen würden. Gruppenpostfächer für die externe Kommunikation könnten nämlich als negative Form der Mitarbeiterüberwachung gewertet werden. Ach so ist das. Nur, wer kontrolliert eigentlich diese Postfächer, die Abteilungsleiter, der OB oder der Hausmeister, wenn der OB gerade in Fondi heiratet? Auch das sagt die FWD nicht. "Die Stadtspitze sollte daher ihren Mitarbeitern ausreichend Vertrauen entgegen bringen..." Vielleicht will sie sie nur schützen - vor Hass- und Droh-E-Mails, deren Zahl leider rapide zunimmt, weil immer mehr Menschen dem Wahn anheimfallen, Politik und Verwaltung hätten sich gegen sie verschworen - und das kommt daher, weil gewisse Gruppierungen ihnen diesen Floh ins Ohr setzen. Die FWD wollen Rathaus und Bürger natürlich nicht gegeneinander ausspielen, sie wollen doch nur "Bürgernähe" - das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung, zu der noch keine Untersuchung vorliegt.