2. August 2019, 22:18 Uhr Mitten in Dachau Im Hoheitsgebiet der Hornisse

Wenn Hornissen angeflogen kommen, "besteht keineswegs Grund zur Panik". Das teilt das Landratsamt Dachau mit. Alles klar. Aber wie erklärt man das einem Kater, der in der Wohnung gerne Hornissen hinterherhechtet?

Kolumne von Helmut Zeller

Selten sind Freudensprünge die erste Reaktion, jedoch besteht keineswegs Grund zur Panik." Die Mitteilung des Landratsamtes zum derzeit "regen Flugverkehr" von Wespen und Hornissen gründet auf einem tiefen Wissen von der Angst des Menschen vor allem, was da kreucht und fleucht, und besonders vor jenem Getier, das zusticht. Aber kein Grund zur Panik? Na ja. Im Wohnzimmer eines Dachauers kam es neulich zu einem solchen "regen Flugverkehr". Zwei Hornissen umkreisten die Beleuchtungskörper - und erschienen gar nicht gut gelaunt. "Bei Fragen und Problemen mit Wespen und Hornissen (-nestern) kann man sich an die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt wenden." Aber doch nicht zu dieser späten Stunde, ungefähr 23.30 Uhr. Außerdem war der gute Mann splitternackt, in diesem Zustand will man doch einer Behörde nicht einmal am Telefon gegenübertreten. Gerade noch hatte er im wohltemperierten Badewasser gelegen, als ihn ein nahezu archaischer Angstschrei seiner Frau förmlich aus der Wanne hob. Grundsätzlich, sagen Fachleute, sind Hornissen friedliche Flieger, die keinen Ärger mit dem Menschen wollen. Aber mit dem Kater. In diesem Fall ein prächtigschweres Exemplar mit dem verdrießlichen Gesichtsausdruck von Garfield, der völlig unbeeindruckt vom Volksbegehren gegen das Insektensterben auf der Jagd nach den Eindringlingen selbst zu fliegen begann und dabei eine Vase zertrümmerte. Dabei ist es laut Landratsamt so wichtig, sich im Hornissenfall ruhig zu bewegen und keinesfalls zuzuschlagen. Das kann teuer werden: bis zu 50 000 Euro Strafe für den Mord an dem geschützten Insekt. Der Nachbar, in einer Lache Badewasser stehend, fegte mit dem Handtuch ohnehin nur die zweite Vase zu Boden. Das ungerührte Insekt starrte mit Facettenaugen den Mann an - so muss man sich die Begegnung mit einem Alien vorstellen. Aber: "Hält man sich an einige grundlegende Regeln, kann ein Nebeneinander richtig gut funktionieren." Anders ausgedrückt: Räumen Sie das Hoheitsgebiet der Hornisse, was der Nachbar dann auch tat - mit einem schreienden Garfield unterm Arm.