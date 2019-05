2. Mai 2019, 21:56 Uhr Mitten in Dachau Herzerwärmende Ablenkung

Die Redaktion kämpft derzeit gegen fiese Prokrastinationserzeuger: drei süße Hundewelpen

Kolumne von Thomas Radlmaier

Liebe Leser, dass Sie die folgenden Zeilen und überhaupt die Ausgaben dieser Tage lesen können, grenzt an ein Wunder. Denn die Redaktion kämpft derzeit gegen harte Gegner, welche die Kollegen vom Arbeiten abhalten. Diese fiesen Prokrastinationserzeuger kennen keine Gnade. Sie missachten die Welt der Angestellten. Dinge wie Deadlines, Andruckzeiten oder der von Gewerkschaften hart erkämpfte Achtstundentag sind ihnen so was von schnurzpiepegal. Sie wollen nur eines: spielen, spielen, spielen. Sie, das sind Hundewelpen.

Genauer gesagt sind das drei tapsige Fellkugeln. Sie wuseln täglich durch den Hinterhofgarten des Gebäudes, in dem sich die Redaktion befindet. Sie sind wirklich saumäßig süüüüüß, wenn sie die für sie noch so fremde Welt erkunden und etwa den Baum beschnuppern. Sie sind so süß, dass die Kollegen alles liegen und stehen lassen, wenn sie die drei Wuschelwauwaus im Garten erblicken. Dann verfallen ausgewachsene Menschen plötzlich in einen Niedlichkeitsrausch und platzieren sich der Reihe nach am Fenster, dessen Glas sich als äußerst massiv erwiesen hat. Schließlich ist es bisher ganzgeblieben, wenn die Entzückungsschreie in Tonlagen steigen, die für das menschliche Gehör kaum mehr wahrnehmbar sind. Manchmal winken die verehrten Kollegen den Hundebabys auch zu, so als ob diese daraufhin mit ihren Pfoten zurückwinken würden. Der Autor dieser Glosse will an dieser Stelle betonen, dass auch er der süßen Versuchung regelmäßig erliegt.

Das ist auch nicht weiter schlimm, sondern reine Sozialpsychologie. Was in solchen Fällen im Hirn vorgeht, hat einst der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz analysiert und als "Kindchenschema" postuliert. Demnach lösen die bei Menschenkindern und Jungtieren vorkommenden kindlichen Proportionen - großer Kopf, runde Kulleraugen, kleine Stupsnase, kurze Tapsebeine - ein Brutpflegeverhalten aus. Dadurch hat die Evolution gewährleistet, dass Eltern für ihre Kleinkinder sorgen und sie notfalls auch vor Feinden beschützen. Auch ein Streichelreflex wird meist umgehend ausgelöst, sobald das Kindchenschema wahrgenommen wird. Das sichert dem Nachwuchs die liebevolle Zuwendung, die er braucht.

Alles in allem ist das also ein biologisch sehr sinnvolles Verhalten, auch wenn der Nebeneffekt ist, dass man abgelenkt wird. Aber man ist halt Mensch und keine Maschine.