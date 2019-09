Von entlaufenen Hunden oder Katzen hört man ja des Öfteren. Gefühlt an jeder zweiten Litfaßsäule klebt ein Zettel, auf dem nach einem geliebten Vierbeiner gefahndet wird. Macht ja auch irgendwie Sinn: Die können ganz schön schnell weg sein, wenn sie wollen. Ein wenig anders verhält es sich mit Kriechtieren, genauer: Schildkröten. Zum einen sind sie im Landkreis vermutlich nicht allzu häufig, zum anderen sind sie bekannt für ihre Langsamkeit. Wie also kann es passieren, dass jemandem eine fremde Schildkröte einfach so zuläuft, oder wie ein Dachauer in einer Facebookgruppe namens Dachauer Ratsch richtigerweise fragt: "Zugelaufen oder zugegangen?"

Zuvor hatte eine Dame gepostet, dass sie eine kleine Schildkröte gefunden, und nachdem sich der oder die Besitzer nicht gemeldet hatten, ins Dachauer Tierheim gebracht hat. Unter dem Post gab auch sogleich einige Vermutungen, wem das Tier gehören könnte - doch bislang ohne Erfolg. Eine Frau aus Kleinberghofen weiß allerdings zu berichten, dass es offenbar gar nicht so selten vorkommt, dass die süßen Kriechtiere ausbüchsen. Ihre Schildkröte etwa grabe immer ein Loch außerhalb ihres Grundstücks, wenn sie Eier lege, und finde dann den Weg nicht zurück über die Mauer. "Bis jetzt hab ich sie immer wieder gefunden." Ein Glück! Vor allem deshalb, weil ihre Schildkröte offenbar im Gartenteich lebt und nicht im gut einsehbaren Terrarium. Da kann es schon mal länger dauern, bis man ihr Verschwinden bemerkt.

Eine heiße Spur, um wen es sich bei der Schildkröte handeln könnte, gibt es aber womöglich doch: "Ist bestimmt der Helmut", schreibt eine Nutzerin. In den Facebookposts erfährt man nichts näheres über besagten Helmut, aber es liest sich doch so, als sei er einer, der gerne unterwegs ist. "Helmut on Tour", schreibt nämlich gleich eine andere Nutzerin. Noch ist nicht erwiesen, dass es sich bei der Schildkröte wirklich um Helmut handelt, zu wünschen ist der entlaufenen Schildkröte aber in jedem Fall, dass sie bald aus dem Tierheim abgeholt wird.