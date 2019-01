20. Januar 2019, 21:56 Uhr Mitten in Dachau Grüne Idylle in bröckelnder Brache

Im Fernsehdorf Lansing ist die Welt noch in Ordnung. Davon will Dachau auch bei der "Grünen Woche" in Berlin profitieren

Kolumne Von Gregor Schiegl

Wenn Männer Väter werden, legen sie im Schnitt zwei Kilo zu, weil sie ständig die Reste vom Kinderteller aufessen müssen. Auch frisch gewählte Bürgermeister legen mit dem politischen nicht selten auch körperlich an Gewicht zu. Wenn sich die 90-jährige Jubilarin Erna Huber schon die Mühe macht, Schnittchen zu kredenzen, kann der Rathauschef ja schlecht nein sagen. Besonders herausgefordert ist dieser Tage Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die immer mal wieder über die "Grüne Woche" in Berlin flanierend allerlei Leckereien probieren darf, ja probieren muss. Auch Dachau präsentiert sich auf der Grünen Woche zum Anbeißen.

Gleich vier Schauspielerinnen und Schauspieler der weißblauen BR-Seifenopernserie "Dahoam is dahoam" sind am Landkreisstand an diesem ersten Messesonntag zu Gast gewesen, um Autogramme zu geben. Das ist natürlich kein Zufall, wie Dachaus Landrat Löwl durchblicken lässt: "Wir möchten den Besuchern aus ganz Deutschland zeigen, wo 'Dahoam is Dahoam' dahoam is." Nämlich dahoam in Dachau, respektive in Lansing. Was Tausende von Fernsehzuschauern jeden Tag von diesem Lansing sehen, sind altmodische Traktoren, die über einsame Straßen tuckern, ringsum weißblaue Idylle, die Menschen sehen aus wie das Publikum im Musikantenstadl und sie sprechen ein Idiom wie Florian Silbereisen, die Grundstimmung zünftig, und am liebsten trifft man sich im schmucken Gasthof "Brunnerwirt", wo immer die Geranien blühen, gefühlt sogar im Januar.

Wer in Dachau zu Hause ist, weiß, dass Lansing und Dachau in Wahrheit Welten trennen: Im südlichen Landkreis werden Kartoffeln zwischen Gewerbehallen angebaut und auch im urigen tertiärlandelnden Norden geht es nicht mehr zu wie Anno Tobak bei Ludwig Thoma. Auf einen Bauern kommen dort nun zehn Ingenieure von BMW. Und das Lansing-Gelände liegt nicht in einer grünen Idylle, sondern auf einer alten bröckelnden Industriebrache. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass andere Regionen genauso schummeln wie Lansing-Dachau und dem Verbraucher weismachen, bei ihnen sei das Gras noch grüner und die Kühe noch glücklicher. Wie heißt es so schön: Das Auge isst mit. Schalten Sie wieder ein.