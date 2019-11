Was diese Politiker doch immer klagen. Aber jetzt sind sie erwischt worden - trotz Politikverdrossenheit des Bürgers und anderer Unbill geht es ihnen nämlich gar nicht so schlecht. Ein Onlinedienst hat, was keiner noch so hartnäckig grabenden Investigativabteilung von Journalisten gelungen ist, das Unglaubliche herausgefunden. Durchschnittlich 92,5 Prozent aller deutschen Landtagsabgeordneten lächeln auf ihren offiziellen Fotos. Wer hätte das geglaubt! Wenig verwunderlich ist hingegen ein weiteres Ergebnis: Bayern hat den glücklichsten Landtag von allen Bundesländern. 98,5 Prozent der Abgeordneten - inklusive Bernhard Seidenath - strahlen geradezu. Auch im Fraktionsvergleich, das ist doch klar, sind die CSU-Abgeordneten die glücklichsten. Spötter könnten behaupten, denen sei nur das Lächeln eingefroren nach der Serie von Wahlschlappen. Wie auch immer, die 96,6 Prozent fröhlichen Freien Wähler lassen sich leicht erklären, haben sie doch nach vielen Jahren ihr Ziel erreicht: ein Ministeramt für ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger.

Offenbar fühlen sich auch Politiker in der Berliner Blase pudelwohl, jedenfalls die der CDU und SPD - mit einer Lächel-Quote von jeweils rund 95 Prozent. Moment mal. Bangt die CDU gar nicht um ihren Charakter als Volkspartei? Bereitet die SPD nicht gerade ihre endgültigen Abgang vor? Aber so ist es: Die Politiker verstehen den Wähler nicht mehr - und dem Wähler erschließt sich das Innenleben der Politiker nicht mehr so recht. Nachzuvollziehen ist indes, dass in den neuen Bundesländern deutlich weniger Politiker in die Kamera strahlen. In Thüringen verkneifen sich 18,9 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar jeder Fünfte ein Lächeln.

Das Resümee: "CSU wirkt glücklich, AfD und Linke eher bitter." Na bitte, dass ist doch schon fast eine Wahlempfehlung. Will jemand sein Kreuzchen bei einem Miesepeter machen, der dann in unserem schönen Maximilianeum nur giftiger dreinschaut. Auch für die Kommunalwahl im Landkreis wünschte man sich solch profunde Analyse. Wer strahlt am hellsten? Kreistag, Stadtrat oder der Gemeinderat Schwabhausen? Welcher Partei muss man die glücklichsten Mandatsträger zuordnen? Schwierig zu beantworten. In Dachau wirkt die SPD am fröhlichsten, nachdem sie mit Bündnis und Grünen ihren OB Florian Hartmann zum gemeinsamen Spitzenkandidaten gekürt hat. Noch lächeln auch die Grünen - bis auf einen. Die geringste Lächel-Quote weist auf jeden Fall die AfD auf. Viele ihrer Kandidaten verweigerten dem Wähler sogar ein Porträtfoto von sich - wahrscheinlich soll er nicht merken, dass sie zum Lachen in den Keller gehen.