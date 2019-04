8. April 2019, 22:16 Uhr Mitten in Dachau Geistesblitze im Vollrausch

Menschen tun merkwürdige Dinge, wenn sie betrunken sind. Die einen fahren Straßenbahn mit einem Lama, die anderen gehen zur Polizei. Betrunkene sind eben ehrlich

Kolumne von Thomas Radlmaier

Zuerst wollten sie ein Zebra kidnappen. Deshalb waren sie in den Zirkus eingebrochen. Doch das Zebra hatte keinen Bock mitzukommen. Dafür ließ sich Serge, das Lama, auf diese Schnapsidee ein und zog mit den fünf betrunkenen Jugendlichen nach deren Discobesuch nachts durch Bordeaux. So berichtete die britische Zeitung The Independent vor ein paar Jahren über eine bemerkenswerte Sauf-Tour. Die Partytiger führten das Lama damals an der Leine, sie hatten im Club ordentlich getankt. Serge und die Boys posierten für Fotos und fuhren sogar gemeinsam Tram.

Im Internet finden sich unzählige solcher grandiosen Einfälle von Menschen im Vollrausch. In Chemnitz hat einmal eine sturzbetrunkene 28-Jährige ihr Meerschweinchen Gassi geführt. In Bremen kletterte eine 26-Jährige auf eine abgestellte Rangierlokomotive. Sie wollte damit nach Hause tuckern. Und ebenfalls in Bremen zeigte ein 21-Jähriger zwei Polizistinnen seinen blanken Hintern und stolperte beim Fluchtversuch über die eigene Hose. Chapeau!

Ein Promille-Genie hatte nun auch in Dachau am Samstagabend einen Geistesblitz. Der 52-jährige Karlsfelder fuhr mit seinem Auto zur Polizeiinspektion. Er wollte Strafanzeige gegen einen anderen Pkw-Fahrer wegen eines Verkehrsdelikts erstatten. Wie die Polizei berichtet, roch der Mann aber stark nach Alkohol, weshalb die Polizisten seinen Atemalkohol testeten. Heraus kam ein "stolzer Wert von 2,50 Promille". Der Karlsfelder musste seinen Führerschein abgeben. Später verschickte die Polizei eine Pressemeldung mit der Überschrift: "Betrunkener Pkw-Fahrer stellt sich selbst". Ob das jetzt zum Lachen oder zum Weinen ist, bleibt jedem selbst überlassen. Fest steht: An diesen Abend wird sich der 52-Jährige sicher noch lange erinnern. Und das ist ja auch das Schöne an solchen Geschichten. Auch die fünf Jugendlichen aus Bordeaux erlebten damals einen Abend für die Ewigkeit. Und Serge, das Lama, wurde sogar berühmt. Er durfte vor einem Spiel des Fußballclubs Girondins Bordeaux als Maskottchen auftreten.