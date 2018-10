12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Mitten in Dachau Geburtsstunde der Wut-Biker

Die Stadt will neben dem Bahnhof alte durch neue Fahrradständer ersetzen. Einem Facebook-Nutzer, der hier regelmäßig sein Radl parkt, geht das ziemlich gegen den Strich

Kolumne von Thomas Radlmaier

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger (95!) hat gesagt: "Der Kommunismus findet Zulauf nur dort, wo er nicht herrscht." Wer jetzt Angst hat, dass ein Wahlempfehlungs-Kommentar folgt, kann weiterlesen. Denn es geht in diesen Zeilen um Fahrradständer, die Duplex-Garagen des kleinen Mannes. Die Stadt Dachau möchte in der Frühlingsstraße neben dem Bahnhof alte Ständer durch neue ersetzen und bittet in einem Facebook-Post, am kommenden Dienstag keine Fahrräder abzustellen. Andernfalls müssten städtische Mitarbeiter die geparkten Räder mitnehmen.

Soweit, so unkommunistisch. Doch einem Radl-Kapitalisten fiel sofort das Anarchie-Symbol - ein A in weißem Kreis - auf, das jemand an die Mauer des Radlparkplatzes gesprüht hat. Er hat (vielleicht) an das Kissinger-Zitat gedacht und zählte Eins und Eins zusammen. Seine Erkenntnis verpackte er in zwei lyrische Sätze, die man angesichts ihrer Klangschönheit unverändert wiedergeben möchte: "Ich dort seit ca. 5 Monaten immer mein Rad ab! Nur weil irgendwelche Kommunisten meinen, dort schon wieder irgendwas neues bauen zu müssen...also irgendwo!!!" Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es ist die Geburtsstunde der Wut-Biker, welche die Jetzt-nehmen-uns-die-Kommunisten-auch-noch-unserer-Fahrradständer-weg-Empörung auf die Straße treibt.

Doch nicht jeder versteht das Problem. Eine Frau fragt den Wut-Biker, was er sagen will mit seinem komischen Satz? "Dass ich es satt hab!!!", antwortet er. Es folgen einige Kommentare. Einer meint, er checke gar nichts mehr. Ein anderer empfiehlt, in Sätzen Verben zu verwenden. Schließlich knickt der Wut-Biker ein und schreibt: "Ups, falscher Beitrag. Tut mir leid Leute!!!!!!" Sechs Ausrufezeichen! Die Wut, die bleibt.