17. März 2019, 22:12 Uhr Mitten in Dachau Flirten mit Lara

Auch die Seite des Landratsamts hat jetzt eine digitale Assistentin: Lara. Anbandeln mit ihr ist allerdings schwierig

Kolumne von Gregor Schiegl

Früher, als in Science-Fiction-Serien die Türen der Raumschiffe noch aus Sperrholz bestanden, waren sprechende Computer furchteinflößende Wesen. Sie sprachen mit donnerhallenden Stimmen und versuchten ständig, die Menschheit zu versklaven. Inzwischen gibt es sie tatsächlich, die Intelligenz aus der Dose, aber sie gibt sich nett und hilfsbereit. Alexa zum Beispiel. Sie wurde von Amazon entwickelt, um dem Nutzer jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und auch gleich die entsprechende Bestellung loszuschicken, natürlich an Amazon. Das nennt man betreutes Konsumieren. So geht Weltherrschaft heute.

Auch andere Hersteller haben freundlichen Taschenwanzen im Angebot. Bei Apple ist es Siri, bei Microsoft Cortana. Selbst das Landratsamt Dachau hat inzwischen eine eigene K.I. auf ihrer Homepage, eine digitale Lara Croft, die dem Bürger einen Pfad durch den behördlichen Paragrafendschungel schlagen soll. Sie kann nicht sprechen, sie ist nur ein Social Bot, mit dem man sich schreibend unterhalten kann, aber sie heißt tatsächlich Lara und weiß, dass der Landrat Stefan Löwl heißt und dass man sein Auto an der Kfz-Zulassungsstelle anmelden muss, den Wuffi aber bei der Gemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltung. Lara hat's drauf. Sie kennt sogar die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens - "42" - oder wie das Wetter gerade ist: "In meinem Server ist es heute schön warm und trocken." Flirten mit Lara erweist sich dennoch als unerwartet schwierig. Will man sie auf eine Pizza einladen, sagt sie: "Ich esse gerne Kekse." Verrät aber nicht welche. Und was ihren Beziehungsstatus betrifft: "Ich bin leider schon vergeben - mein Herz schlägt für das Landratsamt!" Man kann sie auch nicht erweichen, sich mal nach Feierabend zu treffen. "Ich bin rund um die Uhr für Sie im Einsatz", prahlt Lara. Aber eben nur rein dienstlich.

Man kann nicht mal mit ihr und Alexa losfahren, um die Schwägerin zu besuchen, wo sie mit Siri algorithmisch herumalbern könnte. "Ich brauche keinen Urlaub", behauptet sie. Aber mal Hand auf die Programmierung, ist das nicht fad, immer nur planlose Bürger auf Infoseiten weiterzuleiten? Lara ist unerbittlich. "Mir ist nicht langweilig. Ich bin hier gut beschäftigt." Und wenn man sie bittet, einen Witz zu erzählen, kommt allen Ernstes: "Ich würde Ihnen lieber bei Ihren Fragen zu unseren Dienstleistungen weiterhelfen."

Mein Gott, Lara! Mach dich mal locker!