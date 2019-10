Es ist am Dienstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr, als in der Dachauer Altstadt die Smartphones von O2-Kunden beginnen, verrückt zu spielen. Eine Datenflut hat den Berg erreicht. Whatsapp-Nachrichten, Instagram-Updates, Eilmeldungen, Bilder - sie alle ploppen plötzlich auf den schwarzen Bildschirmen auf und bringen die Handys zum Glühen. Es ist eine Massenvibration, welche die Herzen von Menschen höher schlagen lässt, deren Anbieter das Netz von O2 nutzen: vier Balken, LTE. Die Altstadt ist wieder online gegangen.

Wochenlang stiegen O2-Kunden den Berg zur Altstadt hinauf und fielen in ein Funkloch. Je höher sie kamen, desto niedriger wurden die Empfangsbalken auf ihren Smartphones, bis schließlich das Signal verschwunden war. Kein Netz. Auf den letzten Stufen der Martin-Huber-Treppe schrieb man der Freundin noch eine Nachricht: "Bin gleich in der Altstadt, melde mich später!" Der Grund für den Ausfall: Wegen der Bauarbeiten am Kaufhaus Rübsamen musste ein Mobilfunksender weichen, der sich auf dem Dach des Gebäudes befand. Und ohne Sender, kein Empfang. Und ohne Empfang ist das heutzutage kein richtiges Leben mehr. Was bitteschön soll man denn den ganzen Tag tun in dieser langweiligen Offline-Welt? Soll man etwa mit Mitmenschen direkt sprechen? Oder Briefe schreiben? Oder soll man, statt ein Bild auf Instagram zu posten, sich auf den Marktplatz stellen und hinausrufen, wie schön man gerade den rosaorangenen Abendhimmel findet? Pfff.

Gott sei Dank ist das Problem nun nach mehr als eineinhalb Monaten gelöst. Monteure haben Dienstagnachmittag am Baukran vor dem Kaufhaus Rübsamen drei sogenannte "Quattro-Antennen" geschraubt und in Betrieb genommen. Dort hängen diese nun in luftiger Höhe und verbinden die Dachauer Altstadt wieder mit dem O2-Netz und damit wieder mit dem World Wide Web - und letztlich mit dem in diesen Zeiten guten Leben.