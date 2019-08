Dachauer Kommunalpolitiker versuchen verzweifelt, das rasante Bevölkerungswachstum und seine Auswirkungen in geregelte Bahnen zu lenken. Bekanntlich hält der Landkreis Dachau einen Rekord, auf den aber niemand so wirklich stolz ist, weil dadurch zum Beispiel die Mietpreise wie eine Rakete nach oben schießen: Unter allen bayerischen Landkreisen wächst die Bevölkerung in den Dachauer Kommunen am schnellsten. Das Landesamt für Statistik erwartet für das Jahr 2037 einen Zuwachs von 13,2 Prozent. Die Frage ist: Warum wollen ausgerechnet hier so viele Menschen leben? Ist es die Nähe zu München? Die prosperierende Wirtschaftslage? Oder liegt es schlicht daran, dass der Landkreis ein paar schöne Ecken zu bieten hat?

Nein, nein und nochmals nein! Der Grund, warum die Bevölkerung im Landkreis Dachau schneller wächst als anderswo im Freistaat, ist (Trommelwirbel!): Speiseeis. Ja, richtig gelesen! Denn der Landkreis Dachau verfügt über eine rekordverdächtige Eisdielen-Dichte. Das hat die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) errechnet. Demnach gibt es in den 17 Kommunen derzeit 13 Eisdielen. "Vier mehr noch als vor 20 Jahren", so die IHK. Ausgehend von der aktuellen Bevölkerungszahl versorgt damit eine Eisdiele im Landkreis statistisch gesehen rund 11 800 Einwohner. Der oberbayerische Durchschnitt liegt bei 12 000 Menschen pro Eisdiele. Das heißt, dass die Schlangen an den Dachauer Eisdielen kürzer sind als anderswo in Oberbayern. Ein weiterer Pluspunkt: Aus dem IHK-Überblick geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Eisdielen-Inhaber in Dachau einen italienischem Pass haben und somit reinste Ware anbieten. Man braucht an dieser Stelle nur eins und eins zusammenzuzählen: Hohes Einwohnerwachstum auf der einen, hohe Eisdielen-Dichte auf der anderen Seite. Der Kausalzusammenhang springt einem quasi ins Gesicht. Eis ist ein Bevölkerungsmagnet. Das ergibt ganz neue Texte für Wohnungsinserate: Leben im Landkreis Dachau, der Landkreis mit den meisten Eisdielen.