Der Osten gilt immer noch in vielerlei Hinsicht als abgehängt: Es gibt dort weniger Arbeit und damit weniger Geld, weniger Perspektiven für die Menschen, die dort leben - vor allem im Vergleich zum Westen. Auch politische Repräsentation fehlt häufig.

Wer nun allerdings gedacht hat, dass der Vergleich zwischen Ostdeutschland und Dachau-Ost weit hergeholt ist, der muss in diesen Tagen nur eine Diskussion verfolgen, die in der Facebookgruppe "Politik in Dachau" entbrannt ist. Dort hat ein Dachauer - und Anhänger der politischen Vereinigung WIR - einen Kartenausschnitt gepostet, der, wie unschwer zu erkennen, das Dachauer Stadtgebiet zeigt. Zu sehen sind darauf zudem zahlreiche hellblaue Punkte und eine rote Linie. Rechts, also östlich der Linie befinden sich nur zwei der Punkte, alle anderen Punkte befinden sich links, also westlich davon. Darüber steht: "Das Dachauer Politik-Rätsel. Was zeigt uns diese Karte?"

Während man selbst noch überlegt, was des Rätsels Lösung sein könnte, ist ein anderes Gruppenmitglied schon weiter: "Eine Karte, die WIR demnächst in Dachau Ost zeigen will, mit dem Hinweis, dass kaum ein Stadtrat östlich der Linie wohnt?!" Der Mann, der die Karte geteilt hat, besteht zwar darauf, dass er und nicht die Vereinigung, der er angehört, für den Inhalt des Posts verantwortlich ist, sonst scheint die Antwort aber richtig zu sein. Ein weiteres Mitglied der Facebookgruppe sowie der Partei Die Partei, will daraufhin wissen, ob das möglicherweise daran liegen könnte, dass Dachau-Ost zu "einem sehr großen Teil einfach aus Industrie und Gewerbe besteht". Abschließend konnte diese Diskussion - zumindest im Internet - bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt werden.