Am 15.November können Stadtbusse einen Tag lang kostenlos genutzt werden. Was aber wäre, wenn alle Autofahrer tatsächlich plötzlich Bus fahren würden?

Die Stadt Dachau hat sich da mal wieder etwas überlegt: Am 15. November dürfen alle Stadtbusse einen ganzen Tag lang kostenlos genutzt werden. "Ziel des Angebots ist es, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen", heißt es dazu in einer Ankündigung. Das ist natürlich ein bisschen albern, denn es ist ja schließlich nicht so, als würden all die Autofahrer, die tagtäglich die Straßen verstopfen und die Luft verschmutzen, nicht wissen, dass es so etwas wie einen Bus gibt - und dass der auch noch um einiges umweltfreundlicher ist. Trotzdem steht ohne Zweifel fest: Der Gedanke ist gut, richtig und wichtig. Es ist Zeit für ein Umdenken. Und weil die Politik sich mit Verboten für Autofahrer schwer tut, versucht man es eben stattdessen mit Anreizen, mit dem Aufzeigen von möglichen Alternativen. Und alles, was kostenlos ist, mögen die Deutschen ja besonders gern.

Was aber würde passieren, wenn in genau einer Woche wirklich alle Dachauer, die sonst mit ihrem Pkw fahren, auf den Bus umsteigen? Hunderte, Tausende, die nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, aber trotzdem irgendwie dort hinkommen müssen, würden nämlich zwar einerseits weniger Verkehr auf den Straßen Dachaus bedeuten, sie würden aber natürlich auch restlos überfüllte Busse zur Folge haben. Und jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß: Gerade jetzt gibt es am Morgen wenig, was unangenehmer ist, als in eine warme Winterjacke gepackt eingequetscht zu werden zwischen all den anderen Michelinmännchen. Immerhin, man kann nicht umfallen.

Fraglich bleibt auch, was aus den ganzen Touristen wird, von denen viele vom Bahnhof den Bus zur KZ-Gedenkstätte nehmen. Wird man sie informieren, dass es sich um eine einmalige Aktion handelt oder werden sie trotzdem zahlen? Immerhin steigen sie ja nicht auf den Bus um, sondern es ist ohnehin ihr erste Wahl.

Wer als Dachauer aber mal testen will, wie toll so eine Busfahrt sein kann - und das sei wärmstens empfohlen - der sei dennoch gewarnt: Das Angebot gilt nur für städtische Linien der Stadtwerke Dachau. Ausgenommen von der Aktion sind stadtübergreifende Linien.