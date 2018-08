20. August 2018, 21:56 Uhr Mitten in Dachau Ein Adam und zwei Evas

Drei junge Nacktbader, die ins Familienbad eingestiegen sind, haben sich der Polizei gestellt. Gerätselt wird noch über ihr Motiv

Von Thomas Altvater

Nacktheit war schon immer ein Akt grenzenloser Freiheit und ein Zeichen der Rebellion. Zwar protestieren manche Aktivisten heute noch immer ohne Kleidung gegen verschiedenste Missstände dieser Welt, doch vor allem der Trend zur freien Körperkultur lässt beständig nach. Dem wollten nun vermutlich drei junge Leute entgegenwirken, als sie am Sonntag gegen Mitternacht in das Dachauer Freibad einstiegen. In ganz Deutschland gibt es immer weniger Zonen für Freunde des FKK. Und auch dieser Fall zeigt: Es sind harte Zeiten für Nudisten angebrochen.

Ein Passant, vermutlich kein Befürworter der Szene, beobachtete einen 21-Jährigen sowie zwei 19-jährige Mädchen, wie sie über den Zaun des Bads kletterten und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife floh die Gruppe. Ihre Kleidung ließen sie im Bad zurück. Nur aus der Not heraus? Oder wollten sie damit ein Zeichen setzen?

Der junge Mann konnte von der Polizei aufgegriffen werden, die zwei Mädchen stellten sich nach einer Viertelstunde selbst. Sie waren nackt in Richtung Stadt gelaufen. Ihrer Protestwirkung dürften sie sich wohl nicht mehr ganz so sicher gewesen sein. Anschließend brachte die Polizei die Gruppe auf die Wache. Erst dann erhielten sie ihre Kleidung zurück. Ob die Stadtwerke nun eine Strafanzeige stellen, muss noch geprüft werden. Vielleicht erkennen die Verantwortlichen aber auch die Botschaft hinter dem Protest. Und öffnen das Bad nun auch für Anhänger des freien Körperkults.

Denn, so zeigt es die Geschichte, die drei jungen Leute haben prominente Vorbilder. Nackte Models mit Gasmasken gingen in Bogotà gegen die Luftverschmutzung auf die Straße, nackte Radler wandten sich in Mexico City gegen die Umweltverschmutzung und nackte spanische Iveco-Arbeiter kämpften gegen ihre Entlassung. Bald schon wird man diese Liste mit den drei Aktivisten aus Dachau erweitern müssen. Doch wogegen die Gruppe protestierte, ist unklar. Vermutlich war es der nackte Protest für mehr Nacktheit in Dachau.