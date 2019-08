12. August 2019, 22:06 Uhr Mitten in Dachau Die Wiesn als Politik-Show

Für das Dachauer Volksfest wirbt die CSU mit Plakaten, auf denen nackte Waden ihrer Kommunalpolitiker zu sehen sind - muss das sein? Überhaupt entdecken politische Parteien das Bierfest als Bühne für sich. Ob das bei den Wiesnbesuchern so gut ankommt?

Kolumne Von Viktoria Großmann

Auf der Litfaßsäule am Dachauer Bahnhof sind Beine zu sehen. Politikerbeine. Ein verstörender Anblick. Zugleich ein ungewohnt gesichtsloser Auftritt der CSU. Immerhin ist ihr klar, dass Wadln außer vielleicht bei Fußballern, nicht zu den prägnantesten menschlichen Unterscheidungsmerkmalen gehören. Die Beine sind daher beschriftet. Beim Hebertshausener Bürgermeister Richard Reischl versteckt der Namensbalken einen Teil der Oberschenkel, die nur spärlich von einer allzu kurzen Lederhose bedeckt sind. Johannes Kneidl bleibt trotz Namensschild ein Unbekannter und Oberbürgermeisterkandidat Peter Strauch verhüllt seine ASV-gestählten Waden mit den tiefschwarzen Wollstrümpfen der echten Dachauer Tracht. Damit die CSU nicht nur unter der Gürtellinie bleibt, hat sie eine weitere Plakatvariante verbreitet, auf der Gesichter als Kohlensäurebläschen im Masskrug schweben. Damit will sie vermutlich ausdrücken, dass sie ein gäriger Haufen ist, der viel lauwarme Luft produziert.

Vordergründig wünscht die CSU den Passanten "Viel Spaß auf dem Dachauer Volksfest". Da muss die Frage erlaubt sein, wer gibt ihr das Recht dazu? Ist sie Gastgeber? Hat sie das Volksfest erfunden? Vorsicht, selbst die 156 Jahre alte Tante SPD ist ein Jungspund im Vergleich zum Volksfest, dessen Geschichte bis 1652 zurück reicht. Und im Unterschied zur Münchner Wiesn war die Dachauer Wiesn nie ein Fest der Oberen für ihre Untertanen, sondern von Beginn an Sache des Marktrates. Ein Ort der leichten Zerstreuung sollte sie sein. Eine hemdsärmelige Auszeit vom gebügelten Alltag.

Nur ist man ja mittlerweile nirgendwo mehr unbeobachtet. Alles ist fest in der Hand der Politik. Auch vom Volksfestdienstag abgesehen, erschöpft sich die Politik-Show leider nicht in nützlichen Auftritten wie dem Anzapfen des ersten Bierfasses durch den Oberbürgermeister. Die Parteien treffen sich zu Mitgliederversammlungen im Festzelt, ringen mit Verbesserungsanträgen oder Traditionsgetue wie dem Volksfestschießen um Aufmerksamkeit, Stadträte überbieten sich im Trachtentragen und Loseverkaufen. Das ist ungefähr so, als würden die Eltern ihren Kindern viel Spaß auf dem Volksfest wünschen, sich dann aber mit an den Tisch setzen und ihnen am Bällewurf-Stand auf die Schulter klopfen. Dann möchte man ihnen, mutig genug nach zwei Mass Bier, gerne Beine machen und sagen: Schleicht's eich.