17. Mai 2019, 21:51 Uhr Mitten in Dachau Die Salzstange, Symbol Europas

Warum die Salzstange in all ihrer trockenen Bescheidenheit für das Friendesprojekt Europa steht und es verboten ist, am Abend der Europawahl im Landratsamt eine Pizza zu essen

Kolumne von Gregor Schiegl

Otternasen. Dieses Wort genügt Fans der britischen Komikertruppe Monty Python schon, um sich wieder lebhaft an die Szene aus der Jesus-Persiflage "Das Leben des Brian" zu erinnern, als ein Bauchladenverkäufer plärrend durch die Reihen des Circus Maximus zieht: "Lerchenzungen, Zaunköniglebern, Buchfinkenhirne, gefüllte Jaguarohrläppchen, Wolfzitzen-Chips. Greifen Sie zu solange, sie noch heiß sind!" Nun darf man bezweifeln, ob die Snacks im alten Rom wirklich so dekadent waren, aber dass man auf den Rängen gefuttert hat, während in der Arena Köpfe eingeschlagen wurden, ist bekannt. Zu Shakespeares Zeiten wurde im Theater geschlemmt, beim Fußballspiel wird ebenfalls gemampft, im Stadion wie vorm Fernseher. Es kaut der Mensch, so lang er schaut. Und der Mensch schaut viel.

Am Samstagabend läuft zum Beispiel der Euro Vision Song Contest, ein endloses Geträller mit viel Nebel und buntem Lichtgewitter, bei dem eigentlich egal ist, wer am Ende gewinnt. Bei der Europawahl am 26. Mai ist das anders, zum ersten Mal in der Geschichte gilt diese Wahl als spannend, ja, schicksalhaft. Die Briten nennen so etwas einen "nail-biter", weil man vor Aufregung an den Nägeln kaut. Bei der vergangenen Landtagswahl war es so spannend, dass sich die Leute sogar ihr Essen mit ins Landratsamt brachten - und ihr Bier, Hopfen beruhigt die Nerven. Eine Abordnung der Spaßfraktion "Die Partei" bescherte dem Pizzalieferdienst einen Großauftrag. Am Ende blieb ein Häuflein bedröppelter CSU-und SPD-Politiker im Saal zurück und ein noch größerer Haufen leerer Pizzaschachteln.

Daraus hat das Landratsamt nun seine Lehre gezogen. "Der Verzehr eigener Speisen und Getränke ist im Sitzungssaal nicht erwünscht", heißt es in der Einladung zur Europawahl. "Getränke und Knabbereien stehen zur Verfügung." Zu diesen Knabbereien gehören garantiert auch wieder Salzstangerl, die gibt es nämlich jedes Mal im Sitzungssaal. Früher hat man sie auch als Hausmittel bei Erbrechen und Durchfall angewendet. Heute steht die Salzstange, in all ihrer trockenen Bescheidenheit, für das Friedensprojekt Europa. Die Zeit der Lerchenzungen und Otternasen ist vorbei, diese passen nur noch zum Speiseplan rückständiger Potentaten.