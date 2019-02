13. Februar 2019, 22:00 Uhr Mitten in Dachau Der Goaßmaß- Krapfen-Kampf

Ein Bäcker aus Niederbayern wartet mit einer süßen Erfindung auf, die möglicherweise geklaut ist. Die Puderzuckerspur führt nach Niederroth und Dachau

Kolumne von Thomas Radlmaier

Es heißt, Geschichte passiere. Doch wer ein Ereignis miterlebt, das die Gesellschaft verändert, erkennt dessen wahre Größe erst viel später. Und vielleicht wird die Menschheit in zwanzig Jahren dieses Geschehen des noch jungen Jahres 2019 in einem Wikipedia-Artikel zusammenfassen. Titel: "Der Goaßmaß-Krapfen-Kampf".

Es ist eine beispielloser Skandal: Nachdem ein Oberbayer den Leberkas-Krapfen erfand, hat nun ein Niederbayer den Goaßmaß-Krapfen erschaffen. Der Bäckergeselle schnitt den einen Krapfen in zwei Hälften, tauchte sie in Goaßmaß, strich eine Creme aus Vanillepudding hinein und setzte eine Likörkirsche obendrauf. Geboren war der Goaßmaß-Krapfen, der vielleicht künftige König der bayerischen Krapfen-Weiten. Doch, und jetzt kommt's, es ist möglich, dass der Goaßmaß-Krapfen wie sein Bruder, der Leberkas-Krapfen aus Oberbayern stammt, genauer aus Niederroth. Die dortige Bäckerei verkauft den Goaßmaß-Krapfen schon seit Anfang Januar in einer ihrer Filialen in der Stadt Dachau. Puderzucker bedeckt sein Haupt, in seinem Inneren befindet sich eine dunkelgoldene Füllung. Es ist eine Mischung aus Bier, Cola, Kirschlikör und Vanillecreme, die Crème de la Crème der Krapfen-Bohème und der Beweis, dass auch Oberbayern etwas anzufangen wissen mit Goaßmaß. Fakt ist, dass noch Autofahren darf, wer den Krapfen isst, sagt die Verkäuferin. Doch wer ihn zuerst erfunden hat, das weiß nur der Krapfen-Gott.

Vielleicht ist das aber auch unwichtig. Vielleicht ist dies auch kein Skandal, sondern die Wiederkehr eines vergessenen Gesöffs: der Goaßmaß. Darin vereinigt sich dunkles Bier mit Cola und Kirschlikör. Die Goaßmaß hat durch die Krapfen-Geschichte jedenfalls das Potenzial zum Sommergetränk 2019. Derzeit geht die Goaßmaß hauptsächlich in den Sportheimen dieser Welt über die Theke und wird dort in Stiefel-Gläsern ausgeschenkt. Amateur-Fußballer spielen damit - normalerweise vor dem Training - ein Spiel, das so geht: Der Vorletzte in der Runde, der aus dem Stiefel trinkt, zahlt die nächste Runde. Dazu gibt es übrigens einen Artikel auf Wikipedia.