24. Juli 2019, 21:28 Uhr Mitten in Dachau Depesche aus Wuppertal

Ein Millionengrab, Umweltschäden, Bürger auf den Barrikaden: Die Stadt Dachau erhält einen bemerkenswerten Brief, welches Unheil sie erwartet, wenn sie ihre Pläne für eine Seilbahn weiter vorantreibt

Kolumne Von Helmut Zeller

Der Warnruf kam unerwartet und aus Wuppertal: Bloß keine Seilbahn! "Urbane Seilbahnen sind ein Verliererthema", liest Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) nun in dem Brandbrief aus Wuppertal. Aber der Reihe nach: Unzählige Jahre, gerechnet von der ersten Erwähnung des Themas an, gingen ins Dachauer Land, bis die Stadträte den innovativen Beschluss zum Bau einer Seilbahn fassten, also zunächst einmal zur Prüfung einer Trasse vom Bahnhof in den Münchner Stadtteil Moosach, um der anschwellenden Verkehrsflut doch noch Herr zu werden. Und das ist doch gut. Bestätigt dürfte sich jetzt jedoch der Robert Gasteiger (FW) fühlen, der als einziger Stadtrat gegen die "Geldverschwendung" gestimmt hat. Denn in der Wuppertaler Depesche, ein kundiger Bürger namens Manfred Alberti hat sie verfasst, heißt es: Nach sechs Jahren Diskussion und einer Million Euro teurer Vorbereitungsarbeit stimmte am 26. Mai eine Zweidrittelmehrheit aller Wuppertaler gegen eine Seilbahn, die für fast 100 Millionen Euro den Hauptbahnhof mit der Bergischen Universität und der Südstadt verbinden sollte. Gott behüte, dass dieses Thema im Dachauer Kommunalwahlkampf zu laut gespielt wird. Alberti warnt: "Das wäre politischer Selbstmord!"

Kaum auszudenken, was auf die Stadt zukommen könnte - ein jahrelanger millionenteurer Rechtsstreit gegen die eigenen Bürger vor deutschen und dann europäischen Gerichtshöfen, meint Alberti. Eine Seilbahn, die fast rund um die Uhr alle 15 Sekunden Fremden intime Einblicke in die Gärten und Wohnungen gewährt. "Schau mal! Der ist ja nackt." Gerade in Dachau muss es Alteingesessenen, die nach dem 29. April 1945 eher eine Wagenburgmentalität entwickelten, grausig zumute werden ob des Blicks von außen. Es gibt in Deutschland keine urbane Seilbahn, in Berlin und Koblenz führt sie nicht über Wohnhäuser. Das alles wissen die Dachauer, klang auch schon in der Diskussion an - Tenor: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. In Bergregionen wie den Alpen und in La Paz mag die Seilbahn ideal sein. Aber im Dachauer Land würde, nachdem man den Boden vollends den Blechkarawanen überlassen hat, der Luftraum über Häusern und Gärten für den Verkehr geöffnet; für Alberti "eine grandiose Umweltschädigung".

Vielleicht auch ein evolutionärer Rückschritt: zurück auf die Bäume respektive noch höher. Andererseits: Soll Dachau jetzt diese schöne innovative Idee einfach fallenlassen? Wegen der Wuppertaler? Kommt gar nicht in die Tüte. Das wird doch schön: Leise schnurrende Gondeln mit winkenden Passagieren kreuzen flotte Flugtaxis, sofern die CSU mit einer Luftmaut die Sache nicht vermasselt. Und überhaupt: Die Dachauer müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass wir alle über kurz oder lang den geschundenen Boden des Planeten Erde verlassen müssen - irgendwo hin.