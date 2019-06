27. Juni 2019, 22:03 Uhr Mitten in Dachau Dem Kartoffelkäfer gefällt das

Vor dem Bezirksmuseum wurden Kartoffeln gepflanzt. Nun hat Stadtrat und Landwirt August Haas ein Insekt gesichtet, das für Aufregung sorgt

Kolumne von Viktoria Großmann

Obacht! Wo der Mensch das Gute will, ist auch das Böse niemals weit. Nicht selten sind es Konflikte zwischen unterschiedlichen Arten, also Mensch und Tier, die das Zusammenleben auf Gottes Erde zu einer Zerreißprobe für die Nerven machen. Wobei der Schöpfer selbst wohl von ausgleichender Gerechtigkeit oder notwendigen Maßnahmen gegen Langeweile sprechen würde. Kaum hat man also seinen Balkon geputzt und bepflanzt, kommen Taubenpaare, bringen befreundete Pärchen mit und entwerten das dekorative Gesamtkonzept, indem sie es als Taubentoilette missbrauchen. Gerade ist die Hecke, die einen von der ästhetischen Zumutung des Nachbargartens trennen sollte, schön groß gewachsen, da kommt der Zünsler und frisst Gucklöcher in das schöne Werk. Möchte man einmal abends noch in Ruhe am Weiher liegen, fliegt ein Mückenkommando zur Blutabnahme an. Nun tut der Mensch seinerseits viel, um Tieren jegliche Lebensfreude zu nehmen. Spannt Netze auf, verteilt Zacken unter Taubenpopos, sprüht mit stinkenden Chemikalien um sich, pflanzt Thujen statt Buchsbäume und beraubt damit wieder eine Art ihres Lebensraums.

Ein neues Biotop für nicht mehr so bekannte Arten wurde vor dem Bezirksmuseum angelegt: Bald wird es dort rosa, weiß, hellblau und violett blühen. Ein Hinweis auf die Farbe des unter der Erde liegenden Schatzes, der Kartoffel. Fünf seltene, nahezu ausgestorbene Sorten aus ganz Europa hat die Stadt angepflanzt. Passend zur Ausstellung im Bezirksmuseum. Alles total bio. Der Beweis für diese ungespritzte Reinheit konnte den scharfen Augen von Gemüsebauer und CSU-Stadtrat August Haas nicht entgehen: ein Kartoffelkäfer. Seine Beobachtung teilte er dem Umweltausschuss mit. Was nun? Brennnesseljauche? Meerrettich? Minzbrühe? Kröten zur Jagd aussetzen? Soll alles helfen. Bauamtsleiter Moritz Reinhold gab sich gelassen und verwies auf die angestrebte Blütenpracht. Wenn nur nicht bis dahin jenes undankbare Insekt das ganze Beet okkupiert hat. Dann kann das Bezirksmuseum die Kartoffelkäferplage von 1950 nachspielen.