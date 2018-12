20. Dezember 2018, 22:13 Uhr MITTEN IN DACHAU Das Fett ist noch gut

Von Viktoria Großmann

Wo, wenn nicht im Landesamt für Statistik wird am Jahresende Bilanz gezogen? Da wird noch einmal alles durchgezählt, was in Personen, Kilo, Hektoliter, Quadratmeter oder Euro beziffert werden kann. So beschert uns dieses Amt kurz bevor man vermutlich an diesem Freitag um 13 Uhr pünktlich die Weihnachtsferien antritt, noch die bereichernde Nachricht, dass 278 200 Tonnen Klärschlamm entsorgt wurden. Im Jahr 2017 versteht sich. Das jetzige ist ja noch nicht vorbei, da muss noch ein bisschen was geklärt werden bis zum 31. Dezember um Mitternacht.

Der Trend geht zur nachhaltigen Entsorgung. So wurden 72 Prozent dieses Klärschlamms thermisch entsorgt. Das heißt, die Abwärme, die bei der Verbrennung entstand, wurde noch genutzt. Nachhaltig entsorgen lässt sich auch vieles, was nach Weihnachten so übrig bleibt. Nein, jetzt nicht, weil noch jemand anderes Verwendung für ungeliebte Verwandte und deren Geschenke haben könnte. Auch Kerzenreste und Frittierfett wollen richtig entsorgt sein. Antworten auf die ungestellte Frage, wohin damit, liefert vorausschauend das Landratsamt. Denn die einfache Idee: In den Müll, greift zu kurz.

Speiseöle und Fette gehören selbstverständlich nicht in die Kanalisation. Das führt zu ekelhaftem und teurem Chaos. Mülltonne? Nein, Recyclinghof. "Die gesammelten Fette werden in einer Verwertungsanlage der Niederrheinischen Fettschmelze eingeschmolzen, gereinigt und weiter verarbeitet", teilt das Landratsamt mit. Etwa zu Biodiesel. Was nicht verwendet werden kann, wird ebenfalls zur Wärmeerzeugung genutzt. Wer einmal zum Recyclinghof fährt, kann auch gleich die Kerzenstummel mitnehmen. Diese werden für die Herzogsägmühle in Peiting, eine karitative Einrichtung, gesammelt. Dort werden aus dem alten Wachs neue Produkte hergestellt. Was sagt uns das? Es gibt nichts Überflüssiges. Trotzdem wäre es nett, nicht ganz so viel Müll zu produzieren und auch anderes zu spenden als Abfälle.