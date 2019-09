Mitten in Dachau

Die Welt verändert so ein kleines Teil sicher nicht, aber es ist wichtig für ein vollständiges Bild

Den Glauben an die Menschheit, den kann man schon hin und wieder verlieren. Natürlich vor allem global gesehen, aber auch im direkten Miteinander zeigt sich leider nur allzu oft ein erschreckendes Bild dieser ach so überlegenen Spezies Mensch.

Dass es trotzdem noch Hoffnung für uns Menschen gibt, bewies jüngst eine Dachauerin auf Facebook: Sie habe auf dem Tausendfüßler-Flohmarkt einem Mädchen ein Puzzle verkauft, schrieb sie in die Dachauer-Ratsch-Gruppe. Beim Abbau ihres Standes eine Stunde nach dem Verkauf habe sie dann ein fehlendes Puzzleteil auf dem Boden liegen sehen. "Mir tut des ganz arg leid, wenn die Kleine jetzt dasitzt und ihr Puzzle wegen einem Teil nie fertig bekommt", schrieb sie.

An die Onlinecommunity wandte sie sich deshalb mit der Bitte, dabei zu helfen, das kleine Mädchen zu finden. Und siehe da: Knapp 100 Likes und 23 Kommentare später hat die Onlinecommunity die Mutter der Kleinen ausfindig gemacht. Sie sei echt gerührt über die Mühen, die sich die Frau damit gemacht habe, sie und ihre Tochter ausfindig zu machen. "Auch vielen lieben Dank an die Gruppenmitglieder des Dachauer Ratschs, die so kleine Wunder ermöglichen", schreibt sie.

Natürlich könnte man jetzt argumentieren: Das soll ein Wunder sein? Wie lächerlich! Die Menschheit hat doch nun wirklich größere Probleme als so ein Puzzleteil. Und das stimmt - und stimmt doch auch wieder nicht. Denn genau wie bei diesem Puzzle eben nur alle Teile zusammen das vollständige Bild ergeben, ergibt auch erst die Summe unseres Handelns ein vollständiges Bild von uns als Menschen.

Und es gibt, das muss man wohl so sagen, viele Menschen, die sich nicht unbedingt durch ihre Taten hervortun. Und dann gibt es da diese Frau, die einem kleinen Mädchen einfach nur eine Freude machen will. Damit verändert sie bestimmt nicht die ganze Welt. Aber die Welt dieses Mädchens verändert sie sicherlich zum Guten, zumindest für einen Moment - und das ist doch weit mehr, als die meisten von sich behaupten können.