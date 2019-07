14. Juli 2019, 21:47 Uhr Mitten in Dachau Bunte Welt mit dunklen Flecken

Die Betonung der Vielfalt macht Dachau noch nicht zur offenen Gesellschaft

Kolumne von Helmut Zeller

Dachau ist bunt, so unglaublich bunt. Das hat doch allein am Sonntag wieder das Interkulturelle Familienfest im Stadtteil Ost bewiesen. Dass Dachau bunt sei, das betonen seine Kommunalpolitiker sehr gerne, das prangt auf Spruchbändern, unter diesem Motto gehen viele Veranstaltungen über die Bühne. Da gibt es von Schulen, Vereinen und Institutionen gemeinsame Kampagnen, etwa "eine_r für alle, alle für bunt", auch interreligiöse Dialoge fehlen nicht und Naturbewegte malen die Bäume im Amperwald schon mal bunt an, um sie vor der Säge zu retten. Aber nicht nur Dachau: Nächstes Wochenende wird auch Karlsfeld ganz bunt, wenn das Kulturfest mit Tänzen und kulinarischen Köstlichkeiten aus vielen Ecken der Welt stattfindet. Und? Ist das etwa schlecht? Nein, natürlich nicht, das ist sogar gut, nur kann es einem auch mal zu bunt werden. Dann nämlich, wenn man etwa in einem Eiscafé unwillkürlich Volkes Stimme lauscht - und neben einer ordentlichen Portion Europaverdrossenheit auch noch die Dachauer Variante antisemitischer Verschwörungstheorien abbekommt: Jeder dritte Arbeitsplatz hänge von Tel Aviv ab, sagt da einer entrüstet, ein eher ein- als vielfältig eingestellter Zeitgenosse. Nebenbei bemerkt, eine Stadt, die nun wirklich bunt ist, so bunt, wie es Dachau nie sein wird, trotz der Ausflüge in die Partnerstadt Fondi im gar nicht mehr so bunten Italien oder nach Klagenfurt in Österreich, wo einem eh schwarz vor Augen wird.

Offenbar wollen so manche - das zeigten auch die Wahlergebnisse der AfD - trotz eines bunten Angebots vieler Köstlichkeiten auf Kulturfesten gar nicht bunt sein. Darüber sollten Kommunalpolitik, Stadtrat und Parteien mal nachdenken und analog zum Bürgerworkshop über das künftige Gesicht der Stadt vielleicht etwas dagegen tun, dass es in der breiten Gesellschaft an einem Problembewusstsein für Antisemitismus und Rassismus fehlt - auch im bunten Dachau, bevor es dunkel wird.