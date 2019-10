Die fünfte Staffel der preisgekrönten Serie "Black Mirror", die das Spannungsverhältnis zwischen menschlichen Instinkten und einer fortschreitenden Technologisierung der Gesellschaft offenlegt, hat leider nur drei Folgen. An dieser Stelle ein Vorschlag für das Drehbuch zu Folge vier. Der Titel: "Kein Netz".

In einer Altstadt auf einem Berg, nennen wir sie Dachau, ereignet sich immer wieder ein Phänomen, das Nutzer eines bestimmten Netzanbieters, nennen wir diesen O2, zum Verzweifeln bringt. In regelmäßigen zeitlichen Abständen empfangen die Handys dieser Menschen kein Signal. Männer, Frauen und Kinder irren dann wie Zombies durch die Straßen in der Hoffnung, dass sich irgendwo die Balken auf ihren Smartphones vergrößern und sie sich wieder mit der Welt verbinden können, von der sie abgeschnitten sind. Da die Menschen seit jeher instinktiv nach sinnstiftenden Erklärungen für unerklärliche Dinge suchen, kommen sie darauf, dass es sich um eine Plage handeln muss, die der Handygott im Himmel höchstpersönlich in diese Stadt geschickt hat. Im Jahr 2019 tun sie alles, um ihn zu besänftigen, etwa bauen sie ihm Empfangsantennen an einen Kran, der wie ein Kirchturm weit nach oben reicht. Doch es hilft alles nichts. Immer wieder zeigen ihre Displays, die Black Mirrors: "Kein Netz."

Diese Geschichte beruht mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit. Denn die Dachauer Altstadt ist schon wieder in ein O2-Funkloch gefallen. Wegen der Bauarbeiten am Kaufhaus Rübsamen musste im Sommer ein Mobilfunksender weichen, der sich auf dem Dach des Gebäudes befand. Nach Wochen war das Problem gelöst: Monteure schraubten am Baukran vor dem Kaufhaus drei Antennen an, und O2-Nutzer hatten wieder Netz. Doch jetzt scheint es einen Rückfall in Offline-Zeiten zu geben. Und langsam gehen einem die Erklärungen dafür aus.