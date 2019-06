4. Juni 2019, 21:58 Uhr Mitten in Dachau Ausflugstipp von der Abfallberaterin

Am Samstag mit dem Altglas immer nur nach Dachau Ost oder nach Dachau Süd? Wie langweilig. Das Landratsamt hat da eine bessere Idee

Kolumne von Viktoria Großmann

Das Dachauer Land ist besonders schön, aber immer noch ein Geheimtipp. Daran konnten bislang weder Auftritte auf Tourismusmessen, Imagevideos mit tanzenden Lokalpolitikern oder Artikel in Hochglanzmagazinen etwas ändern. Selbst den Einwohnern des Landkreises bleibt noch vieles verborgen. Viele Stadtbewohner machen samstags gerne einen Ausflug nach Dachau Süd oder Dachau Ost - mit einem Kofferraum voller Altglas, kaputten Glühbirnen, durchgeschmorten Toastern oder Gartenabfällen - etwa Reste der vom gefürchteten Buchsbaumzünsler vernichteten Hecken. In beiden Stadtteilen stehen Recyclinghöfe, an denen man übrigens auch alte Kühlschränke oder Fotovoltaikmodule abgeben kann. Weil eine wohlhabende Gesellschaft viel Müll produziert, meistens aber zivilisiert genug ist, ihn wenigstens anständig zu trennen, geht es auf den beiden Recyclinghöfen samstags oft zu wie auf dem Indersdorfer Volksfest. Vielleicht nicht ganz so fröhlich.

Mancher braucht aber vielleicht beim Müll rausbringen nicht ganz soviel Publikum oder will beim Entsorgen der Verpackung der neuen Couch nicht nochmal so lange warten, wie auf die Couch selbst. Für diese Leute hält das Landratsamt einen Ausflugstipp parat. "Kennen Sie den Recyclinghof in Dachau Webling?", fragt lockend Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi in einer Pressemitteilung. Eine rein rhetorische Frage. Viel zu wenige kennen diese schöne Institution, die so malerisch kurz hinter dem Ortsschild Webling auf der rechten Seite gelegen ist. Aber auch dieser Ort hat Aufmerksamkeit verdient. Wer ihn findet, bekommt an diesem Freitag und Samstag sogar eine kleine Belohnung: die Original-Landkreis-Einkaufstasche, die mit Fotomotiven aus dem Landkreis verziert ist. Kleiner Anreiz für weitere Ausflüge ins Hinterland. Die Tasche ist selbstverständlich zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Da sieht man gleich, was aus all den gesammelten Plastikverpackungen noch Schönes werden kann. Auf geht's also nach Webling und danach zum Einkaufen neuer Dinge, deren Reste auf dem Recyclinghof samstags von 9 bis 14 Uhr und Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 sowie 13 bis 18 Uhr gern entgegen genommen werden.