24. April 2019, 22:03 Uhr Mitten in Dachau Alles ist Nichts

Schon Hans Söllner und Niki Lauda hatten Nichts zu verschenken. Auch in Dachau gibt's in einem Schuhkarton gerade herzlich wenig zu ergattern

Kolumne von Thomas Radlmaier

Letztens erzählte der Liedermacher Hans Söllner bei seinem Auftritt in Dachau die Geschichte, wie ein Polizist von ihm, dem bayerischen Rebell, verlangte, die Hosentaschen zu leeren. Der Polizist vermutete, dass der Reggae-Musiker darin Marihuana versteckte. Er habe aber statt Drogen nur Nichts dabei gehabt, sagte Söllner, also habe er dem Polizisten Nichts ausgehändigt. Nach der Kontrolle wollte Söllner sein Nichts von der Polizei wiederhaben. Er habe dem Beamten klipp und klar zu verstehen gegeben: "Ich bin mit Nichts gekommen und werde mit Nichts wieder gehen."

Andere Menschen sind dagegen großzügiger und werfen quasi mit Nichts um sich. Der frühere Formel-1-Champion Niki Lauda zum Beispiel wirbt für eine Bank mit verschiedenen TV-Spots. Einmal liegt er unter einem Sonnenschirm am Strand und liest ein Buch. In einer anderen Szene wäscht er sein Auto im Regen. Am Schluss sagt er immer: "Ich habe nichts zu verschenken." In Österreich, Laudas Heimat, ist dieser Spruch zum geflügelten Wort geworden, sodass man fast meint: Jeder hat hier Nichts zu verschenken.

In Dachau verhält es sich mit dem Nichts ähnlich wie in der Nachbarrepublik. Hier liegt Nichts sogar auf der Straße, genauer: am Rande des Fußweges kurz vor der Martin-Huber-Treppe. Dort hat jemand einen Schuhkarton abgestellt und einen Zettel hineingelegt, auf dem steht: "Zu verschenken". Außer dem Zettel befindet sich darin nur ein abgebrochener Ast. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Jemand hat sich das Geschenk, vielleicht ein paar alte Bücher, schon gekrallt. Oder zweitens: Bei dem Spender handelt es sich um einen großzügigen Nihilisten im wahrsten Sinne, einen Robin Hood der Nichtsnutzigkeit, der Nichts an alle verschenkt.

Man sollte dankbar sein für so viel Uneigennützigkeit, zumindest, wenn man der bekannten Schlaumeier-Logik folgt, die so geht: Wenn weniger mehr ist, dann ist alles Nichts.