17. Juli 2019, 21:37 Uhr Mitten in Dachau Abschiede zum Kennenlernen

Oft lebt man jahrelang mit seinen Nachbarn unter einem Dach, ohne etwas über ihn zu wissen. Der Moment, in dem sich das oft ändert, ist der Auszug

Kolumne von Anna-Elisa Jakob

Wenig Materialistisches kann so viel über einen Menschen erzählen wie dessen eigene vier Wände. Über dessen Charakter, Lebensstil, Alltag - vielleicht sogar, was ihm im Leben wichtig ist, wie sich das Leben für ihn am schönsten lebt. Die kleinen Details lassen tief in den Charakter blicken: Ob die fünf Kakteen am Küchenfenster einem wüstenähnlichen Dasein überlassen werden oder man sich den Weg zur Küche erst durch hängende Pflanzen und regenwaldähnliche Gefilde erkämpfen muss. Ob eine einzige, minimalistische Kleiderstange als Kleiderschrank dient. Oder ob diesen Zweck der gute alte Stuhl in der Zimmermitte übernimmt, auf dessen Lehne sich sämtliche Kleidungsstücke stapeln. Ob Bücher und Zeitschriften den Boden pflastern oder ein riesiger TV-Bildschirm das Wohnzimmer schmückt.

Normalerweise bleiben diese Details hinter Wohnungstüren verborgen. Menschen, die seit Jahrzehnten als Nachbarn eng nebeneinander leben, können nur erahnen, wie es im Innern der jeweils anderen Wohnung aussieht. Es gibt jedoch eine Situation, die ganz ungewollt einen neuen Blick auf alte oder neue Nachbarn eröffnet: der Umzug.

Auch vor dem Redaktionsgebäude der Dachauer SZ parkt gerade ein Umzugswagen und all das, was in den Transporter nicht hineinpasst, wird für eine Weile im Treppenhaus abgestellt. So wechselt stets die Szenerie und jeder kurze Aufenthalt im Treppenhaus wird zur Momentaufnahme eines fremden Lebens: Am Montag lehnte eine einsame Matratze und mehrere Holzbretter an der Wand, am Mittwoch musste man sich durch rund fünfzehn Blumentöpfe hindurch schlängeln, manche davon mit beachtlichem Durchmesser. Daneben stehen einige Olivenbäume, die das Treppenhaus kurz in eine mediterrane Urlaubsoase verwandelten. Dazwischen ab und zu ein paar unbeschriftete Kartons - vielleicht vertraut man auf ein gutes Gedächtnis. Und plötzlich stehen sich zwei Nachbarn in dieser Urlaubsatmosphäre gegenüber. Die Frage, die auf der Hand liegt, ist schnell gestellt, eine Antwort im Angesicht der Umgebung eigentlich hinfällig: "Ach, Sie ziehen aus?"

Die ältere Dame lächelt, tätschelt den fremden Arm, man könnte es einen flüchtigen Abschied nennen. Vor der Tür startet in diesem Moment der Umzugswagen und es wird klar, dass die kurzen Urlaubsmomente im Treppenhaus schon bald vorbei sein werden. Doch wie heißt es so schön? Auf jeden Auszug folgt ein Einzug. Eine moderne Weisheit, entsprungen in Zeiten des überhitzten Wohnungsmarktes.