6. Januar 2019, 21:53 Uhr Mitten im Landkreis Die Bahn kommt, oder nicht

Die Ursachen für Störungen und Verzögerungen sind vielfältig, das Ergebnis gleich

Kolumne von Walter Gierlich

Jedes Jahr wieder kann man erstaunliche Meldungen lesen. So etwa vor Beginn des Sommers den Tipp, sich vor zu starker Sonnenstrahlung zu schützen. Im September erfährt der Wissbegierige regelmäßig folgende Neuigkeit: "Im Herbst ist mit Laubfall zu rechnen". Genauso wahr und mindestens ebenso wenig überraschend wäre es gewesen, wenn die Autoren solcher Nachrichten mitgeteilt hätten, dass Autofahrer bei Nacht Dunkelheit erwartet, bei Nebel die Sicht schlechter wird, auf der A 8 zwischen Odelzhausen und Sulzemoos stockender Verkehr herrscht, sich die Autos auf der B 304 in Karlsfeld stauen und - als Gipfel der Binsenweisheiten -, dass im Winter bei der Bahn mit Verzögerungen, Störungen oder gar Ausfällen zu rechnen ist.

Doch halt. Was jedem Fahrgast sowieso klar ist, hat die Bahn doch tatsächlich selbst gemerkt und rechtzeitig vor den für das vergangene Wochenende angekündigten Schneefällen verlautbart. Gottseidank wusste der regelmäßige S-Bahn-Nutzer dank der neuen Kommunikationsfreude der DB auf diese Weise schon Tage vorher, dass er bei der nächsten Fahrt in die Landeshauptstadt möglicherweise statt am Münchner Hauptbahnhof wieder einmal am Heimeranplatz landen wird. Oder dass er auf der Rückfahrt zwischen Obermenzing und Allach wegen einer eingefrorenen Weiche beziehungsweise einer durch die Schneelast abgerissenen Oberleitung auf den sogenannten Schienenersatzverkehr umsteigen muss. Und der Pendler, der die Nachricht am Freitagmorgen im Radio gehört hat, mag sich später auf dem Bahnsteig gewundert haben, dass er wegen einer Stellwerkstörung zum x-ten Mal zu spät ins Büro gekommen ist, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Schneeflocke zu sehen war.

Es gab aber auch Erfreuliches von der Bahn: Nachdem sich das Unternehmen nach der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auch mit der Lokführergewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt hat, ist in den nächsten zwei Jahren nicht mit Streiks zu rechnen. Nur mit den üblichen Störungen und Ausfällen, die ja keineswegs auf den Winter beschränkt sind.