Der Bund der deutschen Industrie (BDI) hat nun endlich die Zeichen der Zeit erkannt. In Zeiten einer heraufziehenden Wirtschaftsdepression, die von beharrlich uneinsichtigen Klimaschützern noch verschärft wird, reicht es längst nicht mehr, dass Deutschland Autos baut und Maschinen fertigt und sich so zum Exportweltmeister aufschwingt. Nein, man muss sich im Land der Dichter und vor allem Denker größere Ziele setzen. Milliardenschwere Bahnhöfe wie Stuttgart 21 sind von gestern, was wir dringend brauchen, ist ein Weltraumbahnhof. Den fordern nun völlig zu Recht die Verantwortlichen des BDI.

Und der zuständige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Sache prüfen. Schließlich, so weiß er, begeistere Raumfahrt viele Menschen. Davon zeugen nicht zuletzt die langen Listen von Millionären, die sich bereits für einen Trip ins All haben vormerken lassen. Doch wo im dicht bevölkerten Deutschland ließe sich so ein Weltraumbahnhof verwirklichen? Natürlich nur in Bayern. Denn hat nicht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) längst ein Weltraumprogramm angekündigt, das den Freistaat wieder einmal an die einsame Spitze des Fortschritts katapultieren soll? Na also.

Und wer schon einmal in der brettlebenen sumpfigen Landschaft am Cape Canaveral in Florida war, von wo aus die USA ihre Raketen ins All schießen, der weiß, wie ähnlich das dortige Gelände dem Dachauer Moos ist. Daher wäre hier der ideale Platz, um Satelliten in den Himmel zu befördern. Noch dazu, wo sich gleich in der Nähe mit MTU ein Unternehmen befindet, das Triebwerke aller Art fertigt. Und quasi um die Ecke in Garching kann der Forschungscampus der Technischen Universität München die notwendige Expertise liefern.

Auf Widerstand dürfte der Wunsch des BDI im Landkreis zudem nicht stoßen, ist doch laut Altmaier zum einen mit Tausenden neuer Arbeitsplätze zu rechnen. Zum anderen dürfte solch eine Raketenabschussrampe nicht den von Windkraftgegnern stets so gefürchteten und angeblich so gefährlichen, weil unhörbaren Infraschall erzeugen. Im Gegenteil, lauter geht's nicht. Und dass ein Roter Milan von einem Raumschiff getroffen wurde, ist bisher nicht bekannt geworden.