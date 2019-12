Unter den monströsesten Supergeräten dieses Planeten ist "Big Bertha" nur Mittelmaß. Der überdimensionale Bohrer, der einen Durchmesser von 17,5 Metern hat, belegt auf der Liste der elf größten Maschinen der Welt den sechsten Platz. Zumindest hat das Online-Aktionshaus Surplex diese Rangfolge so festgelegt. Warum diese Auflistung? Ist doch wurscht, Hauptsache Superlativ! "Elf Wunderwerke der Technik - die elf größten Maschinen der Welt", so steht es in der Pressemitteilung. Das klingt gut, genauso wie die Namen einiger dieser Monster. Die Amerikaner haben dem Bohrer den Spitznamen "Big Bertha" gegeben, der an Weltkriegssprache erinnert: "Dicke Bertha" hießen damals mehrere deutsche Geschütze. "Big Bertha" hat sich unter der Stadt Seattle hindurchgegraben, um einen drei Kilometer langen Autobahntunnel zu schaffen. Sie wiegt 70 Tonnen, misst rund 100 Meter Länge und hat sogar einen eigenen Twitter-Account: @BerthaDigsSR99. Groß, größer, "Big Bertha". Das passt auch zum Slogan des US-Präsidenten Donald Trump: Make America great again.

Der Slogan von Sebastian Böhm dagegen ist: Make Ampertal great again. Der Ampertal-Gebietsbetreuer stellt deshalb jeden Monat einen Ureinwohner der Flusslandschaft vor. Der Ampertaler des Monats Dezember kann es namenstechnisch gesehen durchaus mit der "Big Bertha" aufnehmen: "der Raubwürger". Dieser wunderschöne schwarz-weiß gefärbte Vogel mit dem martialischen Namen ist zwar nur so groß wie eine Amsel, doch wie sein Verwandter der "Neuntöter" wirtschaftet auch der "Raubwürger" auf Vorrat. Er jagt Insekten, Mäuse, Kleinvögel, gelegentlich sogar Frösche und Eidechsen. Seine Beute spießt er auf Dornen oder klemmt sie in Ästen ein, um später darauf zurückgreifen zu können.

"Wer würde vermuten, dass sich hinter der Bezeichnung Raubwürger eine wahre Schönheit unserer heimischen Vogelwelt verbirgt, die zudem noch durch interessante Verhaltensweisen fasziniert", so Sebastian Böhm. Sobald das Frühjahr nahe, gebe es leider für diese anspruchsvolle Art "in unserer ausgeräumten, intensiv genutzten Landschaft keinen Platz mehr". Es zeigt sich einmal mehr: Technische Maschinen, zu denen auch "Big Bertha" zählt, sind dann eben doch mächtiger als die Natur. Dafür weniger schön und faszinierend.