5. November 2018, 22:13 Uhr Mitsing-Abend Lieder, die zusammenführen

Thomas Nied, Musiker und Pädagoge, lädt am Mittwoch, 7. November, um 19.30 Uhr zu einem offenen Mitsingliederabend in die Greta- Fischer-Schule, Dr.- Engert-Straße 9, ein. Gesungen werden Lieder, die zusammenführen, die die Seele anrühren und die Ohren öffnen für die Klänge der verschiedenen Kulturen und Religionen der Welt. Man muss kein talentierter Sänger sein, um in der Gruppe mitzusingen. Was man braucht, ist Begeisterungsfähigkeit und den Wunsch, seine Stimme mit anderen zusammen erklingen zu lassen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro.