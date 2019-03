1. März 2019, 22:04 Uhr Mitgliederversammlung Kulturkreis bestätigt Vorstand

Beim Haimhauser Kulturkreis ist der alte Vorstand auch der neue, der gesamte Vorstand wurde auf der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre wieder gewählt. Der Erfolg spricht wohl für sich. Im 35. Jahr seines Bestehens hat der Kulturverein 27 Veranstaltungen organisiert, dazu kamen sieben externe Events. Zu Hause aber ist der Kulturkreis in der Kulturkneipe, die ein Treffpunkt und Anlaufstelle für Kulturinteressierte ist - ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Dachau.

Ein absoluter Glanzpunkt des vergangenen Kulturjahres war der Sensationsfund der Fundamente des Haimhausener Wasser-Schlosses "Favorita". Nach der Wahl weiterhin erste Vorsitzende ist Marja-Leena Varpio, stellvertretende Vorstände sind Jonny Weissmüller und Andreas Schiebel, Kassiererin Christine Rosenheimer, Schriftführer Uli Metzger. Auch mit der Arbeit der seit Jahren tätigen Revisoren waren alle zufrieden, sie bleiben bis 2021 im Amt, ebenso Anneliese Ungnadner als stellvertretende Schriftführerin und Verantwortliche für Internet und Newsletter.

Am Samstag, 23. März, gibt es in der Kulturkneipe Märchentheater für Kinder. Die Vorstellung von "Schneeweißchen und Rosenrot" für Kinder von drei Jahren an beginnt um 15 Uhr. In der Woche darauf, am 30. März, spielt die Band "Dr. Will & The Wizards". Das Publikum erwartet ein wohl ziemlich wildes Blues-Konzert mit einem Bandleader, der auf skurriles Aussehen und musikalische Erfahrung aus New Orleans setzt. Mit seiner Band ist er seit 2004 in ganz Europa unterwegs. Näheres unter haimhauser-kulturkreis.de.