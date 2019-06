11. Juni 2019, 21:55 Uhr Mitgliederversammlung Führungswechsel bei der Feuerwehr Karlsfeld

Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat die Freiwillige Feuerwehr Karlsfeld einen neuen Vorsitzenden gewählt. Marco Ebert kann aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht weiter ausüben und stellte seinen Posten zur Wahl. Jürgen Conk wurde ohne Gegenstimmen gewählt und tritt ab sofort seine Nachfolge an. Der erfahrene Feuerwehrmann hatte den Posten bereits von 2007 bis 2016 inne.

Bereits im Dezember 2018 wurde der neue Kommandowagen mit dem Funkrufnamen "Florian Karlsfeld 10/1" in die Fuhrpark-Familie der freiwilligen Feuerwehr Karlsfeld aufgenommen. Am vergangenen Freitag fand nun die feierliche Einweihung im Gerätehaus statt. Pfarrer Bernhard Rümmler und Pfarrerin Barbara Hopfmüller segneten das Fahrzeug, im Anschluss überreichte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) den Schlüssel offiziell an den Ersten Kommandanten Michael Peschke.

Der BMW X3 ersetzt nach 18 Jahren seinen defekten Vorgänger. Das Fahrzeug dient zur Koordination sämtlicher Einsätze und wird in der Regel vom Führungsdienst verwendet. Im Inneren befinden sich neben allerlei technischer Raffinessen und Utensilien wie Digitalfunkgeräten, Handlampen, Verkehrsleitkegeln und Blitzleuchten auch ein Erste-Hilfe-Rucksack mit Equipment sowie Gebäude- und Einsatzpläne verschiedener Objekten in Karlsfeld und Umgebung. Zur Sondersignalanlage gehört neben dem LED-Blaulichtbalken ein nicht überhörbares Presslufthorn, das ergänzend zum E-Horn verbaut wurde. Die spezielle Folierung sorgt in Kombination mit den Heckblitzern für zusätzliche Sicherheit an Unfallstellen.