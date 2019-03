21. März 2019, 22:06 Uhr Mitgliederversammlung Bund Naturschutz sucht Unterstützer

Die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz lädt zur Mitgliederversammlung am Dienstag, 26. März, 19.30 Uhr, im Gasthof zur Post ein. Neben dem Vorjahresbericht des Vorsitzenden und des Kassiers sowie dem Bericht über die Aktivitäten der Bund Naturschutz Kindergruppe, geht es den Verantwortlichen vor allem um das persönliche Kennenlernen der Mitglieder. Außerdem rufen sie dazu auf, der Natur zu helfen. Denn momentan sei die Menschheit an der Schwelle, "große Teile der noch intakten Natur zu verlieren oder zu zerstören", heißt es in der Ankündigung. Eine Mitgliedschaft in einem Umweltschutzverein sei eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Wichtig dabei sei aber die direkte Hilfe. In der Ortsgruppe Haimhausen benötigt man diese etwa bei Biotoppflegearbeiten, wie beispielsweise Mähen und nachfolgendes Rechen von Gras, das Bekämpfen von eingeschleppten Pflanzen, Holzarbeiten und vieles mehr. Auch beim Warten von Maschinen ist man auf helfende Hände angewiesen.