14. März 2019, 21:59 Uhr Mitgliederversammlung Bund Naturschutz plant voraus

Der Bund Naturschutz lädt am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Schützensaal des Gasthofs "Drei Rosen" zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Vorstands, dem Kassenbericht auch eine Ergebnisanalyse sowie ein Ausblick zum Volksbegehren "Rettet die Bienen". Danach befassen sich die Mitglieder mit dem diesjährigen Themenschwerpunkt "Zero Waste": Ein Überblick zur aktuellen Situation von Abfall, Müllbergen und die Möglichkeiten ihrer Vermeidung mit anschließender Diskussion.

Des Weiteren weist der Bund Naturschutz auf zwei weitere Termine hin: Am Samstag, 6. April, findet wieder das alljährliche Rama dama (Aktion "Saubere Stadt") statt. Treffppunkt ist um 9 Uhr stadtauswärts am Ende der Theodor-Heuss-Straße bei der Firma Fink. Am Freitag, 10. Mai, findet ab 18 Uhr eine Veranstaltung zum Themenschwerpunkt "Zero Waste" im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau statt. Das Motto "täglich ein bisschen weniger Müll" wird umrandet von einem Ideenmarkt zur Müllvermeidung und einem Infostand der BN-Ortsgruppe Dachau. Um 19 Uhr beginnt der Hauptvortrag der Autorin Manuela Gaßner.