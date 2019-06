21. Juni 2019, 22:21 Uhr Mit Verstand Fabian Mühlbauer, 17, TSV Dachau

Fabian Mühlbauer, 17, ist in seiner Altersklasse deutscher Meister in der Disziplin Feldbogenschießen, nächstes Jahr will er bei der Juniorenweltmeisterschaft antreten. Sein Trainer sagt: "Fabian schießt mit gesundem Menschenverstand und ist sehr fleißig. Wenn er weiter so am Ball bleibt, sehe ich ihn in vier Jahren unter den besten Fünf der deutschen Herrenklasse." Fabian Mühlbauer brennt für den Sport und geht seinen Weg unbeirrt und selbstbewusst. Es gefällt ihm, dass Bogenschießen ein friedlicher Sport ist, der entspannend wirkt und ihn ein gewisses Maß an Disziplin lehrt. "Das ist nicht immer einfach und erfordert viel Eigeninitiative", sagt er.