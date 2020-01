15 Mal? Reinhard Hagitte schüttelt den Kopf. Eher 20, sagt er dann. Aber trotz 26 Jahren als musikalischer Leiter weiß er es auch nicht so ganz genau: Weil es ab und zu auch mal eine Pause gab. Das älteste gerade auffindbare Plakat der traditionellen Neujahreskonzertreihe der Blaskapelle und Big Band Karlsfeld unter dem Motto "Mit Schwung ins neue Jahr", stammt jedenfalls aus dem Jahr 2004 - "Wir haben aber schon viel früher damit angefangen", weiß Reinhard Hagitte. Eigentlich sind Frage und Antwort ja auch ganz einerlei. Denn 2020 spielten die ambitionierten Musiker vor einem nahezu voll besetzten Karlsfelder Bürgersaal, die Zuschauer feierten begeistert die beeindruckenden Leistungen der beiden Gruppen.

Das Karlsfelder Bürgerhaus, am frühen Mittag des ersten Samstags im neuen Jahr: An einen freien, ordnungsgemäß eingezeichneten Parkplatz ist nicht zu denken. Im Saal selbst sind wenigstens noch ein paar wenige Plätze frei. Scheppernd rollen Servierwagen durch die langen Tischreihen, an denen überwiegend ältere Generationen Platz genommen haben. Das Neujahrskonzert findet schließlich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Karlsfeld statt - und der kostenlose Eintritt ermöglicht allen, daran teilzunehmen. Auch junge Familien haben sich eingefunden. Insgesamt sind es mehr als 400 Zuhörer. Hagitte freut der Andrang: "So viele waren schon lange nicht mehr da." Die Stücke, die die versierten Musiker des Vereins spielen, sind generationsübergreifend und so abwechslungsreich und virtuos vorgetragen, dass keine Sekunde Langeweile aufkommt. Klassik, Marschmusik, Polkas aus Deutschland, Argentinien, Italien, Frankreich und Tschechei: Alles und aus mehr als drei Jahrhunderten ist dabei.

Kaffeetassengeklapper beim Einstimmen der Instrumente. Dann geht es los. Zu Ehren des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven und dem ausgelobten musikalischen "Beethoven-Jahr" beginnt das Konzert mit dessen "Yorkschen Marsch" um anschließend mit dem Argentinischen Militärmarsch aus dem Jahr 1901 fortgesetzt zu werden. Dann ist erst einmal genug marschiert, und die Musiker zeigen, dass sie durchaus auch in den Orchestergraben eines Theaters passen würden: Die Ouvertüre der Operette "Pique Dame" von Franz von Suppé aus dem Jahr 1864 versetzt die Zuhörer in ein solches Theater. Vielstimmig erschallen Bravorufe.

In eine ganz andere Richtung geht es dann wieder mit "La Montanara", das Vroni Glas und Rudi Wörle stimmlich vertonen, und dem "Einzug der Gladiatoren" von Julias Fucik, der die Zuhörer schlagartig von den Bergen in ein Zirkuszelt versetzt. Anschließend führen die Musiker mit bekannten Polkas stimmungsvoll ins Festzelt - fast meint man, Hendlduft zu erschnuppern. Und noch einmal ziehen die Musiker zum Schluss mit ihrem begeisterten Publikum ins Theater: Mit dem "Brasilianen Galopp" und dem "Can Can" von Jacques Offenbach. Was für eine Lebensfreude - die leider ohne die lauthals vom Publikum geforderte Zugabe enden muss - die Big Band kommt ja auch noch dran.

Pause zum Umbauen und Umziehen der Musiker: Und kurzes Durchschnaufen für Reinhard Hagitte. Beim Dirigieren seiner etwa 30 Musiker hat er alles gegeben. Doch trotz der Freude über die Leistungen und das Engagement der Einzelnen trägt seine erhitzte Stirn auch Sorgenfalten. "Ganz schlecht schaut es mit dem Nachwuchs aus", sagt er dann und erzählt, dass von dem Versuch, eine Nachwuchskapelle zu gründen und den acht jungen Musikern gerade einmal zwei geblieben sind. "Immerhin ein Novum", erkennt er dennoch an. Die Gruppe müsse sich trotzdem oft die eine oder andere Aushilfe suchen, um so komplett wie heute auftreten zu können. Und jeder, der gehe, sei ein großer Verlust. So wie Patrick Weeger, Trompeter und Pianist, der in seine Heimat nach Franken zurückzieht und offiziell beim Konzert verabschiedet wird. Reinhard Hagitte seufzt. "Wir brauchen unbedingt Nachwuchs", sagt er und setzt hinzu, dass auch er ja schon über 65 Jahre alt sei und nicht ewig... Er beendet den Satz nicht und zuckt mit den Schultern. "Junge Leute wären einfach recht!", meint der musikalische Leiter noch und geht schon wieder auf die Bühne.

Der Umbau für die Bigband ist fertig. Personell nur noch knapp halb so groß ist sie, einige Gesichter kennt man schon von der Blaskapelle, nur strahlen sie jetzt nicht mehr über einem Trachtengewand sondern im feinen "Schwarzen". Auch Reinhard Hagitte ist unter ihnen. Nur zum Einsatz steht er jetzt kurz vor den Musikern, dann reiht er sich ein und greift er zu seinem Instrument. Die Musik, die Atmosphäre ist gleich eine andere - eher eine, wie bei "Jazz in allen Gassen": Es swingt der "Radetzki-Marsch" von Johann Strauss, es groovt der "Stardust" von Hoagy Carmichael, es jumpt und ragt, dass es nur so eine Freude ist. Bekannte Stücke sind zu hören, wie "In the Mood" oder "Memory" und leider vergessene wie "Beyond the Sea" oder "Skyliner". Wo sind all die Senioren hin? Der Saal tobt, unisono! Und auch noch nach der Zugabe, ohne die die Big Band nicht davonkommt.

So hatte Moderator Martin Liebl, der mit vielen Geschichten rund um die Stücke unterhielt, eingangs wohl recht gesprochen: "Blasmusik ist nicht nur für die ältere Generation, sie feiert eine Renaissance und ist so modern wie selten zuvor!"