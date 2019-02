10. Februar 2019, 21:54 Uhr Mit 97 Prozent der Stimmen Tobias Stephan erneut CSU-Ortsvorsitzender

Das alte Team im Dachauer CSU-Ortsverband ist auch das neue. Der Ortsvorsitzende Tobias Stephan wurde mit 97 Prozent der Stimmen wieder gewählt. Stephan kündigte in seinem Bericht bei der Jahresversammlung an, sich auf die Europawahlen im Mai 2019 sowie vor allem die Kommunalwahlen im März 2020 zu konzentrieren. "Der Spielführer steht. Wir werden Peter Strauch in der Nominierungsversammlung im April als OB-Kandidaten vorschlagen. Er ist ein junger, dynamischer Stadtrat mit Bodenhaftung, der nachdenkt, auch mal quer denkt, aber vor allem die Dinge anpacken will und wird." Eine klare Absage erteilte Stephan Überlegungen hinsichtlich einer Kreisfreiheit Dachaus. "So ein Westentaschen-Brexit ist mit der CSU-Dachau nicht zu machen."

Die 44 anwesenden Mitglieder bestätigten bei der Wahl auch Tobias Stephans Stellvertreter Christina Epple, Michael Putterer und Benedikt Hüller sowie Schatzmeister Michael Englmann und Schriftführer Georg Ruland. Als Wahlleiter fungierte der CSU-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath. Auch die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler war gekommen. Das Besitzeramt bekleiden in den nächsten zwei Jahren Stefanie Aschbichler, Uwe Goldstein, Andrea Hartl, Horst Januschkowetz, Heidi Lewald, Sandra Novszki, Helmut Parzefall, Gisela Prillinger-Tödter, Peter Schuster, Erwin Zehrer und neu Silvia Kalina und Tanja Schwarzer. Der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion Florian Schiller kritisierte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Er hätte ohne Not eine Streuobstwiese für ASV-Tennisplätze geopfert, warf Schiller ihm vor. Wozu es auch durch den Widerstand der CSU nicht gekommen sei. Habe sich dann aber als einer der ersten für das Volksbegehren Artenvielfalt eingetragen. Das passe nicht zusammen.