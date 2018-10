4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Mit mehr als ein Promille Drei betrunkene Autofahrer erwischt

Drei Autofahrern wurde eine Trunkenheitsfahrt zum Verhängnis. Beamte der Polizeiinspektion Dachau erwischten am frühen Mittwochmorgen im Gemeindebereich Erdweg einen 20-Jährigen aus Altomünster sowie eine 23-Jährige aus München mit jeweils deutlich über einer Promille. In der Nacht auf Donnerstag wurde laut Polizei eine 25-jährige Dachauerin mit einem ähnlichen Alkoholpegel aufgehalten. Sie alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, was meist eine Geldstrafe und den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich zieht.