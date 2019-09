Marktplatzfest in Petershausen

Am Samstag, 14. September, ist es endlich wieder soweit: Die Gemeinde Petershausen veranstaltet in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen das beliebte Marktplatzfest. Alle Bürgerinnen und Bürger sind sehr herzlich eingeladen. Das Fest beginnt um 16 Uhr. In dem vielfältigen musikalischen Bühnenprogramm treten der Gesangverein, die Blaskapelle und die Band Folk Distillery auf. Nicht nur sie sorgen für gute Stimmung, auch John Barden & JP Barden treten auf und verleihen dem Marktplatz eine ganz besondere Atmosphäre. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt durch den Sportverein und das Faschingskomitee. Die Veranstalter freuen sich auf "ein fröhliches Marktplatz-Treiben, gute Laune, köstliches Essen und tolle Live-Musik".