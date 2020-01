Am Sonntag, 12. Januar, findet der Neujahrsempfang des CSU-Ortsverbands Karlsfeld, der Frauenunion und der Jungen Union Karlsfeld mit der Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Festsaal des Bürgerhauses Karlsfeld statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Der Ortsverband Karlsfeld und die CSU-Gemeinderatskandidaten laden zudem zu mehreren Bürgergesprächen ein. Bürgermeister Stefan Kolbe wird allen Interessierten Rede und Antwort stehen. Termine sind am Freitag, 10. Januar, um 17 Uhr auf dem Bruno-Danzer-Platz, am 24. Januar um 16 Uhr in der Handwerkersiedlung, Hochstraße/Ecke Moosweg, am 1. Februar um 11 Uhr in der Rothschwaige, Auwaldstraße sowie am 8. Februar um 11 Uhr in der Wehrstaudenstraße/Ecke Eichenweg.