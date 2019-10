Die erste Karlsfelder Familienmesse ist am Donnerstag gestartet. Auf dem Programm am Siedlerfestgelände stand unter anderem der Auftritt der Gruppe "Na Puamai Kalani". Die Mitglieder legten einen hawaiianischen Hulatanz auf die Bühne. "Der Tanz drückt tiefe Liebe zur Natur und zur Schöpfung aus. Er ist weit mehr als nur ein Tanz, er ist eine Lebenshaltung. Ein erzählender Tanz, spirituell und poetisch, mit fließenden, weichen Bewegungen", heißt es in einer Beschreibung der Dachauer Volkshochschule, bei der man entsprechenden Unterricht nehmen kann. Daneben konnten sich die Messebesucher etwa über den Regionalerzeuger Dachauer Land informieren oder in verschiedene Sportarten hineinschnuppern. Die Verbrauchermesse dauert noch bis Sonntag, 27. Oktober, und ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt sechs Hallen und ein großes Freigelände. Vereine zeigen täglich Vorführungen, bei denen man auch mitmachen kann. An diesem Freitag, 25. Oktober, trifft sich Landrat Stefan Löwl (CSU) in der Halle E zum Austausch mit Mitgliedern der Dachauer Ortsgruppe von Fridays for Future.