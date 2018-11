5. November 2018, 22:14 Uhr Mit gregorianischen Gesängen Finissage im Wasserturm

"Dachauer Ansichten" heißt die gemeinsame Ausstellung von Olivia Hayashi und Jörg Kausch, die am Freitag, 2. November im Dachauer Wasserturm eröffnet wurde. Am kommenden Sonntag, 11. November, findet die Finissage der Ausstellung statt. Dazu wird Jürgen Rothaug mit seinem Ensemble Cantori gregorianische Gesänge und Cantigas präsentieren. Die Ausstellung ist am Samstag, 10. November und am Sonntag, 11. November jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.